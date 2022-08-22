Иногда следует помолчать, чтобы не обнаружить правду о себе, потому что эта правда многих заставит задуматься о причинах выражения именно таких, а не других мыслей. Это особенно касается руководителей государств и церковных иерархов в отношении войны в Украине, когда разница между добром и злом вполне очевидна. Добро – борьба украинцев против неспровоцированной и преступной российской агрессии, зло – российский империализм, подпертый идеологией "русского мира" патриарха Кирилла и русской православной церкви.

Митрополит Савва (Михаил Грицуняк), глава Польской автокефальной православной церкви решил представить иную перспективу. В интервью, которое дал "Политике", он рассказал о причинах долгого молчания ПАПЦ по вопросу российской агрессии, непризнании автокефалии ПЦУ и способах установления "настоящей" автокефалии. Также Савва затронул вопрос культа св. Гавриила и связанную с ним легенду о „ритуальном убийстве”, религиозных аспектах истории Польши, вопросах крестовых походов, Берестейской унии, захоронении Чеслава Кищака на православном кладбище и вовлечении самого митрополита в сотрудничество с коммунистической службой безопасности.

В ходе полемики сосредоточусь на войне и религиозной ситуации в Украине, потому что на эту тему митрополит сказал столько лжи, что просто удивляешься. Оттуда и принципиальный вопрос о том, что вызвало такое саморазоблачение на шестом месяце войны, как принципиального сторонника "русского мира". Без малейшего стыда, охотно и с чувством собственной непогрешимости. А также силы, которую дает власть над Церковью – правда, небольшой, но активной и уважаемой в мировом православии. И с крепкой позицией в польском государстве, которое как раз поставил под удар.

Как профессор теологии и почетный доктор нескольких университетов, он понимает важность произносимых мыслей. В интервью демонстрирует себя духовным лицом, далеким от политики, что далеко от правды. Выражает вполне политические мысли, причем остро. В заботе о благе Польши – как же иначе – которой угрожает не российский империализм, основанный на идеологии "русского мира", а развитие событий в Украине. Особенно получение в 2018 году Томоса, то есть документа об автокефалии Православной Церкви Украины. В его изложении это не что иное, как восстановление Берестейской унии, которая якобы довела до разделов Польши. Поэтому, поддерживая "униатско-берестейскую" Украину, Польша готовит себе новое падение.

Украинская церковь – автокефальная

Для архиепископа Саввы Томос 2018 года не настоящий, а "так называемый". Его выдал Патриарх константинопольский Варфоломей для митрополита Епифания (Сергей Думенко, предстоятель ПЦУ), которого рукоположил бывший митрополит Филарет (Михаил Денисенко). То есть иерарх без епископских рукоположений, формально профан. Ситуация, похожая на статус лефебристов в римско-католической Церкви.

Вселенский патриарх Варфоломей, аргументирует Савва, 22 года признавал решение московского патриархата о лишении сана и возвращении в светский сан митрополита Филарета. Но вмешались разные силы, „кому-то нужно было убедить патриарха Варфоломея дать автокефалию украинской Церкви под руководством Епифания”. Между тем, все православные Церкви, в том числе и наша, признают, что Филарет был лишен сана и не имеет права высвячивать других. Речь идет о неканоничности священнослужений Епифания, который стоит во главе этой новой украинской Церкви, а не об Украине”.

Украина как независимое государство имеет право на автокефальную Церковь, над чем Савва работает. Обязательным условием является каноническое посвящение Епифания, потому что только тогда "может быть в составе украинского духовенства. Когда в Украине соединятся все церковные ориентации, тогда возможно предоставление автокефалии", – описал свой сценарий. Сейчас в Украине действует несколько православных церквей – кроме ПЦУ, крупнейшей является Украинская православная церковь Московского патриархата, которой правит митрополит Онуфрий (Орест Березовский). Савва говорил о „полной автокефалии” с Варфоломеем в Польше 28 марта, который вроде бы с ним согласился, но „ему сложно принять решение. А оно может быть только одним: собрать всех иерархов, определиться, как поступить с Епифанием, чтобы предоставить Церкви в Украине полную автокефалию” – заключает.

Чтобы не утруждать читателей лишними подробностями истории автокефалии, ограничусь исправлением наиболее впечатляющей лжи.

Православная Церковь в Украине получила автокефалию – полную, потому что согласно канонам, и от собственно матери-Церкви, то есть Константинопольского Патриархата. Для этого Синод епископов этого патриархата (9-11 октября 2018 г.) отменил документ 1686 г. («Синодальное письмо»), на основании которого московские патриархи получили право рукополагать в Киеве киевских митрополитов. Этот документ послужил Москве формальным основанием для подчинения себе Киевской митрополии.

Синод вернул священнический и епископский саны Филарету и рукоположенным им людям, оказавшимся в расколе "не из догматических соображений". Таким образом, Вселенский Патриархат признал действительность священнической и епископской хиротонии, среди проч. Епифания, которого на Объединительном соборе православных церквей в Украине (15 декабря 2018 г.) он избрал митрополитом Киевским, и именно в этом сане Епифаний получил Томос от Патриарха Варфоломея (6 января 2019 г.).

Автокефалия ВТО и сан митрополита Епифания признал Вселенский Патриархат и его структуры в Европе и Северной Америке, Патриархат Александрийский и Церкви греческая и кипрская. Решительно против выступили Патриархат Сербский и Патриархат Московский, разорвавший евхаристическое единство со Вселенским Патриархатом. Остальные автокефальные церкви (вместе с украинской их есть 15) заняли выжидательную позицию.

Coming out архиепископа Саввы

Из-за высказываний своего предстоятеля ПАПЦ присоединилась к числу агрессивных противников украинской автокефалии. Удивляет фундаментализм его позиции в историческом и каноническом контекстах, поскольку в 1924 году православная церковь в Польше получила автокефалию от Патриарха Константинопольского среди бурных политических событий и на тех же канонических основаниях, что и украинская церковь в 2018 году. То есть признание, что присоединение в конце XVII века киевской митрополии и зависимых от нее митрополий Литвы и Польши произошло с нарушением канонов.

После Второй Мировой войны Московский патриархат добился от православных иерархов в Польше отречения от автокефалии и в 1948 году предоставил собственную. Признал, что Москва, а не Константинополь является материнской церковью для польского православия. Константинополь долго не соглашался с этим, в конце концов в 80-х годах ситуацию урегулировали, молча признавая, что у ПАПЦ есть два томоса об автокефалии. Теперь Савва говорит, что Томос из Константинополя, по сути, не имеет значения.

Предлагая „посвящение” митрополита Епифания, чтобы тот стал священником, предстоятель ПАПЦ унижает Вселенский Патриархат и патриарха Варфоломея лично. Причем делает это грубо, без каких-либо церемоний. Поступает хуже, чем московский патриарх Алексий в 1948 году, не требовавший от польских православных иерархов повторных рукоположений. Хотя в Польше находились советские войска, а в Кремле сидел Сталин. Епископы же ехали в Москву с мыслью, что их конечной остановкой может оказаться Сибирь.

Архиепископ Савва еще не осознал, что проблему «повторного рукоположения» Епифания и «полной автокефалии» Украинской Церкви решила украинская армия, изгнав русскую орду из-под Киева и успешно защищая украинскую независимость на востоке и юге страны. Ибо о собственном участии в «посвящении» предстоятеля украинской православной церкви он мог бы думать только в том случае, если бы украинская армия проиграла, а в Киеве сидел бы гауляйтер, назначенный Путином. В такой ситуации Савва за компанию с Кириллом высвятил бы любого, кого подскажет фантазия.

Михаил Грицуняк тактично умалчивает суть собственного предложения – если Украинская Православная Церковь хочет получить «полную автокефалию», в ее предоставлении должна участвовать Москва.

Идеи Саввы по урегулированию ситуации в украинском православии настолько бессмысленны, что вопрос о причинах такого каминг-аута во имя «русского мира» крутится на языке. Кого или чего он боится настолько, что рвется натянуть на себя одежду с чужого плеча? Ведь он не может решать судьбу Киевской митрополии с ее более тысячелетней традицией, потому что он митрополит Варшавы, а не патриарх Константинопольский. Самое большее - архиепископ Савва может признавать или не признавать уже предоставленную автокефалию.

Он избегает признания, как, грубо говоря, нечистый святой воды. Это проблема для польского государства и ПАПЦ, ведь пренебрежение автокефалией ПЦУ и агрессивная критика деятельности Вселенского патриархата означает поддержку Москвы и Кирилла. Это также проблема для нового главы польской православной церкви, хотя я, конечно, желаю крепкого здоровья митрополиту. Юридические, канонические, государственные, военные и социальные соображения подсказывают, что у преемника нет другого выбора, как признать важность фактов.

Согласно последним опросам общественного мнения, в Украине 54% украинцев считают себя верными ПЦУ, только 4% относит себя к московскому патриархату. После 24 февраля нахлынула вторая волна переходов приходов из той церкви в ПЦУ (первая имела место после получения Томоса), часть епископов и духовенства перестала поминать Кирилла во время богослужения, появилась группа из нескольких сотен священников, требующих разрыва всех связей с Москвой.

В парламент поданы два законопроекта с запретом деятельности УПЦ МП, но пока они находятся в замороженном виде. Власти пытаются действовать деликатно, организовывая встречи представителей обеих Церквей для обсуждения путей объединения. Министр культуры, отвечающий за конфессиональную политику, пригласил на встречу с Международным Советом Церквей представителей обеих общин, тем более, что их представители были приглашены на ближайшее пленарное заседание Рады (31 августа – 8 сентября).

Кирилл в роли Папы

Сам Онуфрий разрывается между необходимостью осуждения российской агрессии и разрывом с Москвой и лояльностью по отношению к России. Признал агрессию "каиновым грехом", а 27 мая собрал Собор своей Церкви, объявивший "полную независимость" от Москвы. Однако автокефалия не была провозглашена и о ней не просили ни Москву, ни Константинополь. В обновленном статусе УПЦ оставлена ​​лазейка для восстановления формальных связей с Москвой. Ведь основанием "полной независимости" от Москвы определен документ московского патриарха от 1992 года, в котором говорится о независимости Церкви в Украине, но как составной части Московского патриархата.

УПЦ – как образно говорят эксперты в Киеве – „зависла” между желанием огромной части общины разорвать все связи с Россией и собственной лояльностью по отношению к бывшей колониальной метрополии. Надеясь переждать безвременья с наименьшими потерями структуры и имущества. УПЦ все еще владеет тремя лаврами – в Киеве, Почаеве и Святогорске. Величайшие православные святыни на Востоке Европы.

Благодаря игре иерархии УПЦ МП Кирилл может считать, что церковные структуры остаются частью русской церкви и на этом основании вся Украина является его канонической территорией. И использует это – в недавнем письме митрополиту УПЦ МП во Львове выразил убеждение, что „каноническое устройство” на территории его епархии скоро будет восстановлено.

Архиепископа Савву объединяют глубокие и искренние связи с Онуфрием и УПЦ МП. Однако, если считает, что помогает им своими концептами, то ошибается. Ведь действует в соответствии с принципом: "чего не может сказать предстоятель УПЦ МП, то от его имени скажет митрополит варшавский". А поскольку говорит "русским миром", тем самым подтверждает, что Онуфрий руководит Церковью, которая лояльна Москве и ее религиозной политике даже во время нынешней фазы войны.

Митрополит Онуфрий имел шанс сыграть позитивную роль в истории украинского православия через участие в процессе объединения и приобщившись к процессу получения автокефалии. Однако выбрал лояльность в отношении России, так как почти все епископы УПЦ МП (более 80). Надеясь, что президент Порошенко не выиграет президентские выборы во второй раз, а новый президент перестанет поддерживать дело автокефалии. Российская агрессия от 24 февраля окончательно перечеркнула эти расчеты.

Не предполагаю успеха архиепископа Саввы также по той причине, что шьет свою интригу грубыми нитками и в полном отрыве от общественных настроений в Украине. Считает, что там идет "религиозная война", хотя это повторение нарративов российской пропаганды и оправдание (уточним – средней силы) ее "денацификации". При этом убеждает, что "не поддерживает" агрессию россиян против Украины и патриарх Кирилл не "должен вмешиваться в эти дела". Но „папа также благословлял крестовые походы”. На замечание журналистки, что это было другое время, выпалил: „У Церкви нет других времен!”.

Что ж, может показаться, что каждая аналогия имеет право на существование, потому что в Америке избивают негров, а значит, СССР может применять политические репрессии. Однако это не меняет факта, что, апеллируя к событиям восьмисотлетней давности, митрополит Савва пробует замаскировать суть выбора, представшего перед православными мира. Стать на сторону патриарха Варфоломея и признать автокефалию украинской Церкви. Или выбрать Кирилла с его идеологией русского мира, Церковью на службе у Путина и разрывом евхаристической связи со Вселенским Патриархатом.

Предстоятель ПАПЦ выбрал не в пользу Варфоломея.

Преступление геноцида

А теперь относительно домашних дело, потому что Савва не был бы собой, если бы не сетовал на Берестейскую унию 1596 года. Для греко-католиков это пустой звук, потому что позиция Саввы не имеет никакого влияния на развитие их Церкви. Однако на этот раз он превзошел самого себя. В торжественном богослужении по случаю поминовения св. Гавриила (3 мая), предостерег от Берестейской унии, вновь существующей в Украине и добавил, что следствием событий четырехсотлетней давности были разделы Польши и ее упадок в конце XVIII века.

„Сейчас в Украине – сказал в интервью – в связи с политической и религиозной ситуацией используют неканонического Епифания, чтобы объединился с униатами, то есть греко-католиками. У нас в Польше греко-католики получили зеленый свет для такого объединения.

"Страхи на ляхи" и попытка доноса. Украинские греко-католики обрадовались автокефалии ПЦУ, потому что каждое независимое государство должно иметь собственную автокефальную церковь. Обустройство ситуации в украинском православии – это шанс сдерживать пагубное влияние «русского мира» на общество и государство, а также шанс возрождения киевского христианства. Традиции церковной, духовной и культурной, частью которой греко-католики. Теперь к этому добавилась необходимость обороны перед смертельной угрозой со стороны России.

Устрашение нас губительными последствиями мнимого „объединения с униатами” украинских православных это не что иное, как попытка разрушения единства и действия в пользу агрессора.

Савва пожаловался на архиепископа Станислава Гондецкого (или Годецкого. Наличие носового гласного требует его учитывать, но этого часто не делают – А.И.), главу Конференции Епископата Польши, который во время путешествия по Украине (17 – 20 мая) встретился с Епифанием. „Мы признаем – заявил – суспензу Католической церкви (по лефебристам). А католики…?” Именно на Пасху архиепископ Гондецкий «позволил представителю Епифания совершить в Познанском костеле богослужение. Это означает, что дает ему место. И это меня больше всего поражает” – пожаловался.

Во время пребывания Варфоломея в Польше руководитель КЕП долго беседовал с ним, вместе помолились и посетили украинских беженцев. Гондецкий поблагодарил патриарха за солидарность и вспомнил жертв войны – тысячи невинно убитых людей, женщин и детей, стариков, не имеющих ничего общего с войной, разрушенные дома, бомбардировки городов и сел. "Многие из действий агрессора имеют признаки геноцида" - подчеркнул он.

Во время майского богослужения архиепископ Савва подчеркнул, что православие является религией мира. Так, православие, которое представляет патриарх Варфоломей, является религией мира, милосердия и любви к ближнему. Православие, которое представляет Кирилл, является религией на службе государства, несущей войну, разрушение и геноцид. И этого не изменят никак исторические уловки.

В начале марта этого года несколько православных теологов издали декларацию, в которой осудили идеологию "русского мира", как ложь этнофилетизма. „Путин и патриарх Кирилл – подчеркнули – используют идеологию „русского мира” для оправдания вторжения. В своих науках провозглашают существование национального пространства, иначе говоря, русской цивилизации, известной под именем „святой Руси”, которая охватывает Россию, Украину и Белоруссию (иногда также Молдову и Казахстан), а также этнических русских и русскоязычных людей по всему миру”.

В 2018 году Вселенский Патриархат поставил занавес перед этой ересью в Украине, а сейчас украинцы, несмотря на разные конфессиональные, разделение на верующих и неверующих совместно защищаются от «русского мира».

Вопрос к капеллану

Савва поднял вопрос безопасности Польши, поэтому следует рассмотреть и эту сторону дела. Около двух миллионов православных украинцев нашли убежище в Польше (по состоянию на май-июнь, потому что сейчас их количество меньше), в том числе в приходах, монастырях и среди верующих ПАПЦ. И то, что слышат из уст предстоятеля своих польских братьев по вере, имеет значение. Ибо в Украине смыслы, которые он выражает, являются преступлением распространения враждебной пропаганды, действиями, направленными против единства нации и разжиганием религиозной розни.

Польша – не Украина и украинское законодательство не является обязательным для выполнения. Но после 24 февраля поддержка соседа в его борьбе с российской агрессией является интересом Польши. Российские власти вполне четко дали понять, что после возможной победы над Украиной следующей будет Польша. Поэтому тот, кто сознательно ослабляет способность Украины к сопротивлению, действует против безопасности Польши. Предостерегая Польшу перед Берестейской унией и "объединение" греко-католиков с ПЦУ, глава польского православия говорит неправду, разжигая религиозную и национальную рознь внутри Польши.

Архиепископ Савва знает, что такое национальная безопасность. В 1994-98 годах был православным полевым епископом Войска Польского, сегодня он – бригадный генерал в отставке. Во время его служения Польша стала членом НАТО, православный полевой ординариат действует также сегодня, когда Альянс принял новую оборонную доктрину, в которой Россия определена противником. Информационная война является важным элементом противодействия российской агрессии, направленной на распад Альянса и Европейского Союза. Проповедь лжи о ПЦУ и УГКЦ и "религиозной войне" в Украине, как и релятивизация позиции Кирилла - часть информационной войны. На стороне агрессора, а не жертвы.

Поэтому стоит спросить, отражают ли взгляды, высказанные архиепископом Саввой, позицию архиепископа Ежи (Паньковского), нынешнего православного полевого епископа. Итак, согласен ли он также с тем, что митрополит Епифаний является мирянином и его следует опять «высвятить»? Действовал ли Вселенский Патриархат, предоставляя автокефалию Православной Церкви Украины, на основе православного канонического права, или он нарушил каноны? Если да, то какие именно? Принадлежит ли территория Украины к канонической территории Московского Патриархата? Признает ли Православный Полевой Ординариат Томос о предоставлении автокефалии Православной Церкви в Польском государстве с 1924 года?

Является ли война России против Украины неспровоцированной, несправедливой и преступной, были ли причины начать 24 февраля этого года "специальную военную операцию"? Если были такие причины, то какие именно? Имеют ли действия войск Российской Федерации на территории Украины признаки геноцида? Нарушил ли патриарх Кирилл, предстоятель РПЦ, поддерживая агрессию РФ против Украины, науки и каноны православной церкви? Осудил ли кто-то из епископов РПЦ российскую агрессию против Украины?

Угрожает ли деятельность УГКЦ в Польше (т.е. католической церкви восточно-византийского обряда) безопасности Польши? Если угрожает, то в чем эта угроза проявляется?

Эти вопросы следует адресовать также Министерству Обороны и Агентству Национальной безопасности Польши, поскольку забота о безопасности государства является их конституционной обязанностью.

Статья переведена из издания " Wyborcza "