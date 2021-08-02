Археологические раскопки в Одессе: найдено уникальный сосуд с детенышем-осьминогом
В центре Одессы во время археологических раскопок обнаружен старинный сосуд, в которой в формалине находилось детеныш-осьминог
Об этом на своей странице в Facebook сообщил историк Андрей Красножон.
По его словам, хорошо сохранившаяся стеклянная емкость с моллюском была найдена среди остатков вещей аптечного (медицинского) характера.
"В ходе раскопок найдено ... осьминога. Точнее, детеныш-осьминога возрасте лет 80, а может и все 100 - в ходе наших исследований на Приморском бульваре, всего в 11 метрах от Потемкинской лестницы. То есть, пока все мы - одесситы и гости нашего города (а также наши родители, дедушки и бабушки) прогуливались известной в мире мостовой, он отдыхал в формалине на глубине полтора метра в специально изготовленной сосуде как анатомический препарат ... ", - написал Красножон.
Отмечается, что свалка аптечного характера, найденное возле памятника Дюку де Ришелье, мистилл десятки флаконов, датируемые второй половиной 1930-х - началом 1940-х годов. При этом, как считает историк, выявление в этом месте медицинского свалки специалистам кажется странным.
"Среди прочего на свалке обнаружили и запаянный флакон с" плавающим "осьминогом. Удивительное, как оказывается, рядом - и оно прямо под ногами", - подчеркивает он, уточнив, что цель археологических раскопок - отнюдь не поиск осьминогов. Историк выясняет, какие аптеки до Второй мировой войны располагались неподалеку Дюка.
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