Об этом сообщает BBC, со ссылкой на заявление Государственного совета по древности и наследию Ирака.

Их обнаружила группа американских и иракских исследователей, занятых восстановлением древних ворот Машки, которые разрушили боевики "Исламского государства" в 2016 году.

На территории современного Ирака находятся некоторые из самых древних городов мира, в том числе Вавилон.

Но за годы конфликтов многие археологические памятники были ограблены, разрушены или повреждены в результате военных действий или вандализма.

На восьми мраморных рельефах изображены сцены войны, виноградные лозы и пальмы.

Они датируются временем правления ассирийского царя Сеннахериба, правившего древним городом Ниневия с 705 по 681 год до нашей эры, говорится в заявлении Государственного совета по древности и наследию Ирака.

Могучий царь Ассирии оставил след истории своими военными кампаниями, в том числе против Вавилона. Он также, не щадя средств, расширял свою столицу Ниневию.

Вероятно, реликвии когда-то украшали его дворец, а затем были перенесены в ворота Машки, сказал агентству AFP Фадель Мохаммед Ходр, глава иракской археологической группы.

Ворота Машки – одни из самых больших в Ниневии – служили символом величия и могущества города. Ворота реконструировали в 1970-х годах, но в 2016 году их бульдозерами снесли боевики ИГ.

Они также ограбили и разрушили несколько доисламских памятников в Ираке, считая их символами идолопоклонства.

По словам Ходра, когда мраморные плиты были установлены у ворот, они были частично погружены в землю, и находившиеся в земле участки сохранились. Эту резьбу можно увидеть и сегодня, а находившиеся над землей барельефы со временем окончательно стерлись.

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