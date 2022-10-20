Археологи обнаружили в Ираке уникальные каменные рельефы, которым около 2,7 тыс. лет
Археологи на севере Ирака обнаружили наскальные рисунки, возраст которых составляет около 2,7 тыс. лет
Об этом сообщает BBC, со ссылкой на заявление Государственного совета по древности и наследию Ирака.
Их обнаружила группа американских и иракских исследователей, занятых восстановлением древних ворот Машки, которые разрушили боевики "Исламского государства" в 2016 году.
На территории современного Ирака находятся некоторые из самых древних городов мира, в том числе Вавилон.
Но за годы конфликтов многие археологические памятники были ограблены, разрушены или повреждены в результате военных действий или вандализма.
На восьми мраморных рельефах изображены сцены войны, виноградные лозы и пальмы.
Они датируются временем правления ассирийского царя Сеннахериба, правившего древним городом Ниневия с 705 по 681 год до нашей эры, говорится в заявлении Государственного совета по древности и наследию Ирака.
Могучий царь Ассирии оставил след истории своими военными кампаниями, в том числе против Вавилона. Он также, не щадя средств, расширял свою столицу Ниневию.
Вероятно, реликвии когда-то украшали его дворец, а затем были перенесены в ворота Машки, сказал агентству AFP Фадель Мохаммед Ходр, глава иракской археологической группы.
Ворота Машки – одни из самых больших в Ниневии – служили символом величия и могущества города. Ворота реконструировали в 1970-х годах, но в 2016 году их бульдозерами снесли боевики ИГ.
Они также ограбили и разрушили несколько доисламских памятников в Ираке, считая их символами идолопоклонства.
По словам Ходра, когда мраморные плиты были установлены у ворот, они были частично погружены в землю, и находившиеся в земле участки сохранились. Эту резьбу можно увидеть и сегодня, а находившиеся над землей барельефы со временем окончательно стерлись.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.02
Покупка 40.02Продажа 40.78
-
EUR
Покупка 38.38Продажа 39.44
- Актуальное
- Важное