Археологи обнаружили в гробнице китайского императора панду, которую принесли в жертву более 2 тыс. лет назад

Об этом информирует South China Morning Post .

По мнению исследователей, панду принесли в жертву более 2 тысяч лет назад. Это было сделано для того, чтобы сопровождать императора в загробную жизнь.

Отмечают, что скелет животного лежал в яме у гробницы. Кроме того, в других ямах у гробницы китайского правителя были обнаружены останки тигров, азиатских буйволов и других животных.

Археологи отмечают, что это впервые, когда в гробнице императора обнаружили полный скелет панды. Ранее, в 1975 году, исследователи обнаружили череп большой панды в гробнице матери императора Веня. Само тело тогда исчезло.