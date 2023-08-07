Археологи обнаружили в гробнице китайского императора панду, которую принесли в жертву более 2 тыс. лет назад
Археологи из Китая нашли хорошо сохранившийся скелет панды в гробнице императора династии Хань Веня, правившего со 180 по 157 год до нашей эры
Об этом информирует South China Morning Post .
По мнению исследователей, панду принесли в жертву более 2 тысяч лет назад. Это было сделано для того, чтобы сопровождать императора в загробную жизнь.
Отмечают, что скелет животного лежал в яме у гробницы. Кроме того, в других ямах у гробницы китайского правителя были обнаружены останки тигров, азиатских буйволов и других животных.
Археологи отмечают, что это впервые, когда в гробнице императора обнаружили полный скелет панды. Ранее, в 1975 году, исследователи обнаружили череп большой панды в гробнице матери императора Веня. Само тело тогда исчезло.
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