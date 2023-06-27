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Археологи обнаружили в джунглях Мексики затерянный древний город майя

27 июня, 2023 вторник
15:16
Мир

Исследователи с помощью спутниковых снимков смогли обнаружить в джунглях Мексики затерянный город майя, после чего прошли 60 км вглубь острова Юкатан, чтобы увидеть место своими глазами

Об этом информирует Science Alert.

Найденный город назвали Ocomtún ("Каменная колонна"). На его территории расположены площади, большие здания, похожие на каменные пирамиды, а также каменные колонны и другие постройки, размещенные в виде концентрических колец.

По словам археологов, каменные колонны раньше могли быть входами в верхние комнаты. Также обнаружена площадка для игры в мяч, другие игры и, вероятно, для религиозных целей.

Обнаружить город помогло сканирование с помощью лидара. Эта технология использует отражение лазерных лучей для обнаружения зданий, скрытых за деревьями и подлеском.

"Самым большим сюрпризом оказалось место, расположенное на высоком полуострове, окруженное большими водно-болотными угодьями. Его монументальное ядро ​​охватывает более 50 гектаров и имеет различные большие здания, включая несколько пирамидальных сооружений высотой более 15 метров", - сказал археолог и руководитель Шпрайц из Словенской академии наук и искусств.

Он также добавляет, что город должен быть важным местным центром в период между 250 и 1000 годами нашей эры. Анализ фрагментов керамических горшков, обнаруженных в этом месте, поможет ученым понять больше о том, когда этот регион был заселен.

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Наука
Мексика
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