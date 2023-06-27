Об этом информирует Science Alert.

Найденный город назвали Ocomtún ("Каменная колонна"). На его территории расположены площади, большие здания, похожие на каменные пирамиды, а также каменные колонны и другие постройки, размещенные в виде концентрических колец.

По словам археологов, каменные колонны раньше могли быть входами в верхние комнаты. Также обнаружена площадка для игры в мяч, другие игры и, вероятно, для религиозных целей.

Обнаружить город помогло сканирование с помощью лидара. Эта технология использует отражение лазерных лучей для обнаружения зданий, скрытых за деревьями и подлеском.

"Самым большим сюрпризом оказалось место, расположенное на высоком полуострове, окруженное большими водно-болотными угодьями. Его монументальное ядро ​​охватывает более 50 гектаров и имеет различные большие здания, включая несколько пирамидальных сооружений высотой более 15 метров", - сказал археолог и руководитель Шпрайц из Словенской академии наук и искусств.

Он также добавляет, что город должен быть важным местным центром в период между 250 и 1000 годами нашей эры. Анализ фрагментов керамических горшков, обнаруженных в этом месте, поможет ученым понять больше о том, когда этот регион был заселен.