Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Наука Археологи обнаружили в Албании на дне Охридского озера самый древний поселок Европы

Археологи обнаружили в Албании на дне Охридского озера самый древний поселок Европы

14 августа, 2023 понедельник
20:56
Наука

В бирюзовых водах Охридского озера, известного как Жемчужина Балкан, ученые обнаружили одно из древнейших поселений Европы и пытаются разгадать тайну того, почему оно было скрыто за крепостью из оборонительных шпилей

Об этом информирует ScienceAlert .

На участке албанского побережья Охридского озера археологи обнаружили свайное поселение домов, которое датируется примерно 8 тыс. годами, что делает его старейшим селом на берегу озера в Европе, обнаруженным на сегодняшний день. Радиоуглеродная датировка этого места устанавливает его между 6000 и 5800 годами до нашей эры.

"Это на несколько сотен лет старше, чем ранее известные озерные жилища в Средиземноморье и Альпийских регионах. Насколько нам известно, это старейшее в Европе", - сказал профессор археологии из Бернского университета в Швейцарии Альберт Хафнер.

Самые древние другие такие села были обнаружены в итальянских Альпах и датируются примерно 5 тыс. годом до нашей эры, сказал эксперт по европейским неолитичным жителям озер.

Хафнер и его команда швейцарских и албанских археологов провели последние четыре года, проводя раскопки в Лине на албанской стороне Охридского озера, проходящего через горную границу между Северной Македонией и Албанией.

Считается, что в поселении проживало от 200 до 500 человек, дома были построены на сваях над поверхностью озера или в районах, регулярно затопляемых подъемом воды. И медленно раскрывает некоторые удивительные тайны.

Во время недавнего погружения археологи обнаружили доказательства того, что поселение было укреплено тысячами досок с шипами, которые использовались в качестве оборонительных баррикад.

"Чтобы защитить себя таким образом, им пришлось вырубить лес. Но зачем крестьянам для защиты понадобилось строить столь крупные укрепления?", - отмечает Хафнер.

Археологи будут дальше искать ответы на все свои вопросы.

  • Напомним, в июле израильские археологи обнаружили старинную римскую мозаику в области Нижней Галилеи, которой может быть 1600 лет.
  • А у берегов Италии спецподразделение полиции обнаружило фрагменты древнеримского торгового судна, которому более 2 тыс. лет, с амфорами на борту.
Новости
Мир
ЕС
Читайте также:
Живица и Рудык держат флаг "Смоленского государства"
13 августа, 2023 воскресенье
"В союзе с будущей Беларусью": депутат облсовета из Смоленщины выехал в ЕС и объявил о борьбе за отделение от России
Кепа Аррісабалага
12 августа, 2023 суббота
"Реал" после заявления о доверии к Лунину подписал нового вратаря
Патрульный корабль ЧР РФ "Василий Быков"
13 августа, 2023 воскресенье
Россияне говорят, что открыли огонь, чтобы остановить сухогруз на пути в Измаил. Но других подтверждений нет
Киев
+27°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.96
    Покупка 36.96
    Продажа 37.68
  • EUR
    Покупка 40.66
    Продажа 41.67
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
14 августа
20:40
Обновлено
Зеленский посетил штабы бригад, ведущих наступление на Соледарском направлении
20:30
Обновлено
В Польше арестовали двух россиян, распространявших агитки ЧВК Вагнера. РФ отреагировала
20:21
Эксклюзив
До конца года процессы в экономике РФ станут неуправляемыми, – эксперт-международник
20:19
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Силы обороны вплотную подходят к основной линии обороны противника. Колонка Сергея Згурца
20:15
Обновлено
УПЛ: результаты всех матчей 3-го тура чемпионата Украины по футболу
20:00
Обзор
Победные новости 537-го дня войны: ВСУ ударили по лагерю окупантов возле Мариуполя, а в районе Бахмута приземлили К-52
20:00
OPINION
Рожь над пропастью
19:54
В Сватово оккупанты заставляют местных чиновников увольняться "по собственному желанию", чтобы создать "муниципалитеты", – Генштаб
19:47
Журналист из Люксембурга проехал 2725 км на велосипеде, чтобы поддержать Украину
19:15
Обновлено
Совместные инвестпроекты, усиление сотрудничества и ежегодная военная помощь: Украину посетил министр финансов Германии Линднер
19:01
Эксклюзив
В Херсоне есть много незасветившихся коллаборантов, городу еще долго очищаться, - журналистка
18:59
Минную безопасность как обязательную составляющую внесут в школьный курс "Здоровье, безопасность и благосостояние"
18:39
Кулеба: Израиль продолжит бесплатное медстрахование для украинских беженцев
18:20
Эксклюзив
Глава Всеукраинского союза парамедиков: 95% турникетов в ВСУ некачественные, это смерть для военного
18:13
Митрополит УПЦ МП Павел Лебидь попал в больницу, - адвокат
18:02
OPINION
Что делать с россиянами, поселившимися на оккупированных территориях
17:59
сепар
Воевал за РФ и, вероятно, обстреливал украинские позиции: жителю Славянска объявили подозрение
17:58
Россияне днем обстреляли Херсон из артиллерии: контужена пожилая женщина
17:54
Обновлено
Ночной удар РФ по Одессе: повреждены 296 домов, полностью разрушенный гипермаркет заявил о закрытии
17:48
Обновлено
США приняли дополнительный пакет военной помощи Украине на $200 млн
17:41
Microsoft, Mercedes-Benz и BMW ужесточают санкции против России
17:40
Партнерский материал
Как выбрать класс авто для аренды
17:32
Rheinmetall предоставит Украине беспилотную авиасистему Luna для воздушной разведки
17:22
Украина получит от Норвегии системы Cortex Typhon C-UAS для борьбы с дронами
17:14
Эксклюзив
крымские политзаключенные
Центр прав человека ZMINA: 21 украинский политзаключенный нуждается в немедленном лечении
17:09
Обновлено
На Киевщине произошло транспортное событие с грузовым поездом, ряд вечерних поездов будет курсировать по объездным маршрутам
16:57
ВСУ подтвердили уничтожение командного пункта войск РФ в Юрьевке вблизи Мариуполя
16:57
На Донетчине продолжается освобождение Урожайного, — Маляр
16:34
Вблизи Стамбула произошел взрыв на корабле, погиб человек
16:32
Эксклюзив
На Таврическом направлении саперы 36 часов провели под максимально жестким вражеским обстрелом, разминируя освобожденные территории.
16:29
Россияне готовятся к осенней волне мобилизации на временно оккупированной Луганской области
16:25
Эксклюзив
Директор Defense Express допускает, что публикация WSJ по поводу нового контрнаступления ВСУ в 2024 году связана с началом выборов в США
16:11
F-16
Дания подняла в воздух два F-16 из-за приближения к Нидерландам российских бомбардировщиков
16:02
OPINION
Инфляцию в июле сдерживала мобилизация и миграция за границу
15:49
В разведке допустили вероятность массированных ракетных обстрелов Украины в День Независимости
15:37
Армия РФ обстреляла Понятивку на Херсонщине: травмирован мужчина
15:24
"Это как запретить бить пенальти": посол в Германии подверг критике идею ограничить дальность ракет Taurus для Украины
15:16
Эксклюзив
Роман Бессмертный
Конвенция Монтре поможет вытеснить российские "лапти" из Черного моря: Бессмертный о транспортировке зерна из портов Украины
15:09
Эксклюзив
"Политика давления централизована": в Херсонском облсовете рассказали о новых вариантах принуждения окупантов к паспортам РФ
15:04
Обновлено
Россияне обстреляли Харьковщину: есть погибший и раненые
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV