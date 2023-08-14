Археологи обнаружили в Албании на дне Охридского озера самый древний поселок Европы
В бирюзовых водах Охридского озера, известного как Жемчужина Балкан, ученые обнаружили одно из древнейших поселений Европы и пытаются разгадать тайну того, почему оно было скрыто за крепостью из оборонительных шпилей
Об этом информирует ScienceAlert .
На участке албанского побережья Охридского озера археологи обнаружили свайное поселение домов, которое датируется примерно 8 тыс. годами, что делает его старейшим селом на берегу озера в Европе, обнаруженным на сегодняшний день. Радиоуглеродная датировка этого места устанавливает его между 6000 и 5800 годами до нашей эры.
"Это на несколько сотен лет старше, чем ранее известные озерные жилища в Средиземноморье и Альпийских регионах. Насколько нам известно, это старейшее в Европе", - сказал профессор археологии из Бернского университета в Швейцарии Альберт Хафнер.
Самые древние другие такие села были обнаружены в итальянских Альпах и датируются примерно 5 тыс. годом до нашей эры, сказал эксперт по европейским неолитичным жителям озер.
Хафнер и его команда швейцарских и албанских археологов провели последние четыре года, проводя раскопки в Лине на албанской стороне Охридского озера, проходящего через горную границу между Северной Македонией и Албанией.
Считается, что в поселении проживало от 200 до 500 человек, дома были построены на сваях над поверхностью озера или в районах, регулярно затопляемых подъемом воды. И медленно раскрывает некоторые удивительные тайны.
Во время недавнего погружения археологи обнаружили доказательства того, что поселение было укреплено тысячами досок с шипами, которые использовались в качестве оборонительных баррикад.
"Чтобы защитить себя таким образом, им пришлось вырубить лес. Но зачем крестьянам для защиты понадобилось строить столь крупные укрепления?", - отмечает Хафнер.
Археологи будут дальше искать ответы на все свои вопросы.
- Напомним, в июле израильские археологи обнаружили старинную римскую мозаику в области Нижней Галилеи, которой может быть 1600 лет.
- А у берегов Италии спецподразделение полиции обнаружило фрагменты древнеримского торгового судна, которому более 2 тыс. лет, с амфорами на борту.
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