Об этом информирует ScienceAlert .

На участке албанского побережья Охридского озера археологи обнаружили свайное поселение домов, которое датируется примерно 8 тыс. годами, что делает его старейшим селом на берегу озера в Европе, обнаруженным на сегодняшний день. Радиоуглеродная датировка этого места устанавливает его между 6000 и 5800 годами до нашей эры.

"Это на несколько сотен лет старше, чем ранее известные озерные жилища в Средиземноморье и Альпийских регионах. Насколько нам известно, это старейшее в Европе", - сказал профессор археологии из Бернского университета в Швейцарии Альберт Хафнер.

Самые древние другие такие села были обнаружены в итальянских Альпах и датируются примерно 5 тыс. годом до нашей эры, сказал эксперт по европейским неолитичным жителям озер.

Хафнер и его команда швейцарских и албанских археологов провели последние четыре года, проводя раскопки в Лине на албанской стороне Охридского озера, проходящего через горную границу между Северной Македонией и Албанией.

Считается, что в поселении проживало от 200 до 500 человек, дома были построены на сваях над поверхностью озера или в районах, регулярно затопляемых подъемом воды. И медленно раскрывает некоторые удивительные тайны.

Во время недавнего погружения археологи обнаружили доказательства того, что поселение было укреплено тысячами досок с шипами, которые использовались в качестве оборонительных баррикад.

"Чтобы защитить себя таким образом, им пришлось вырубить лес. Но зачем крестьянам для защиты понадобилось строить столь крупные укрепления?", - отмечает Хафнер.

Археологи будут дальше искать ответы на все свои вопросы.