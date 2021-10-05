Археологи нашли в Ольвии склеп I века
Археологи Ольвийской международной экспедиции Института археологии НАН во время раскопок нашли подземный склеп, датируемый I веком нашей эры
Об этом Укринформу рассказала руководительница экспедиции, заместитель директора Института археологии НАН Украины Алла Буйских.
"Мы открыли новое погребальное сооружение - подземный склеп, конструкция которого состоит из наклонного дромоса (входа в виде узкого коридора) и погребальной камеры. В дромосе нашли половину краснолаковой чашечки, которая добавила информацию о времени захоронения. Как правило, такие захоронения характерны для сарматов", - отметила Буйских.
По ее словам, высота свода камеры достигает 1 м. Все сооружение вырезано в глиняном массиве на глубине 3-3,5 м от уровня современной поверхности. Вход был перегорожен каменной стенкой-закладом.
Археологи установили, что сооружение пострадало от ограбления в древности. Во время раскопок они выяснили, что грабители проникли вскоре после захоронения. Покойника вытащили - вероятно, из-за щедро украшенной одежды.
От захоронения сохранились лишь железные гвозди из деревянного помоста, на который клали покойника, и более ста различных бусин и подвесок, которыми украсили покойного и его одежду. Это, в частности, бусины из янтаря, сердолика, агата, гагата, горного хрусталя и бисера из стеклянной пасты.
В убор также входили два скарабея из пасты и халцедона и двусторонний топорик из янтаря.
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