Археологи нашли произведение из кости возрастом 51 тыс. лет и пришли к сенсационному выводу о неандертальцах

Об этом сообщает DW .

Журнал Nature Ecology and Evolution опубликовал результаты исследований находки и пришел к выводу, что когнитивные навыки неандертальцев были более развитыми, чем считалось ранее.

Обработанную кость гигантского оленя нашли на севере Германии в земле Нижняя Саксония. Специалисты лаборатории в университете Киля с помощью радиоуглеродного датирования выяснили, что возраст находки - не менее 51 тыс. лет.

Речь идет о фаланге вымершего представителя рода оленевых Megaloceros giganteus - около 6 см длиной и 4 см в ширину, с шестью насечками.

Кость перед нанесением орнамента понадобилось предварительно отварить. Исследователи пришли к такому выводу, проведя эксперименты с костями современных представителей крупных рогатых животных. По мнению авторов, после обработки неандертальцам понадобилось около полутора часов, чтобы каменными орудиями вырезать на размягченном материале узор.

Находка из среднего палеолита доказывает, что неандертальцы имели абстрактное мышление - именно оно является предпосылкой для объединения отдельных линий в единый орнамент.

Неандертальцы были способны передавать информацию с помощью символов за тысячи лет до появления человека разумного в Европе, подчеркнул руководитель проекта Томас Тербергер.

Известно, что неандертальцы мастерили инструменты и оружие, однако все найденные до сих пор драгоценности, наскальные рисунки или фигурки ручной работы относятся к более поздней эпохе.

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