Археологи на Николаевщине нашли захоронения трех эпох и уникальные находки в кургане, которому более 5 тыс. лет

Об этом сообщает Укринформ .



На территории Николаевщины впервые за последние восемь лет проведено исследование кургана, которому более 5 тыс. лет 36-30 вв. до нашей эры. Но они были полностью разграблены еще в античные времена. Также как минимум одно захоронение относится к катакомбной культуре - 27-24 вв. до нашей эры", - сказал руководитель раскопок, научный сотрудник Института археологии Национальной академии наук Александр Смирнов.







Диаметр кургана – более 40 метров, а высота – около метра. Археологи говорят, что верхние слои и насыпь сильно повреждены из-за сельскохозяйственных работ.



Смирнов рассказал, что полностью исследовать удалось захоронение бабинской культуры (22-17 вв. до нашей эры). По меньшей мере, в трех случаях похоронены были люди с высоким социальным статусом - вожди или родовая знать.



"В их могилах как раз и были обнаружены самые интересные находки: керамика, костяные ременные бляшки и уникальные девичьи бусы", - говорится в сообщении.







Смирнов подчеркнул, что так как захоронения ямной культуры были разграблены еще в античные времена, ученые выдвинули гипотезу, что это сделали солдаты римского гарнизона, дислоцировавшегося в то время в Ольвии (Греция). Такие выводы археологи сделали на основе разбитой посуды, которая осталась после ограбления.



Однако Смирнов подчеркнул, что курган могли использовать и представители других, более поздних культур, вплоть до Средневековья.



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