"Арис" - "Динамо": фаны греческого клуба вывесили оскорбительный баннер против героев "Азова"
Болельщики греческого "Ариса" негативно отличились во время матча 3-го раунда квалификации Лиги конференций против киевского "Динамо"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Фаны "Ариса" разместили унизительный баннер о героях "Азова".
"Разбить нацистов "Азова", - написали болельщики греческого клуба.
Фото: Скриншот по трансляции
Однако уже на 10-й минуте матча организаторы убрали оскорбительный баннер.
Матч "Арис" - "Динамо"
В четверг, 10 августа, "Динамо" встречалось в Салониках с греческим "Арисом" в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций. Киевляне уступили сопернику со счетом 0:1.
Ответный матч пройдет 17 августа.
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