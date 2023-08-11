"Арис" - "Динамо": фаны греческого клуба вывесили оскорбительный баннер против героев "Азова"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Фаны "Ариса" разместили унизительный баннер о героях "Азова".

"Разбить нацистов "Азова", - написали болельщики греческого клуба.

Фото: Скриншот по трансляции

Однако уже на 10-й минуте матча организаторы убрали оскорбительный баннер.

Матч "Арис" - "Динамо"

В четверг, 10 августа, "Динамо" встречалось в Салониках с греческим "Арисом" в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций. Киевляне уступили сопернику со счетом 0:1.

Ответный матч пройдет 17 августа.