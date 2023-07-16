Аргументы дьявола
В повести Ивана Франко "Для домашнего очага" (1892) жена офицера, уехавшего в длительную командировку, вместе с подругой организует бордель. Она оправдывает этот безнравственный поступок тем, что затеяла свой бизнес ради блага семьи и не изменяла мужу
Похожую ситуацию мы наблюдаем в среде постколониальной украинской интеллигенции, которая пытается оправдаться за свое коллаборантство, не желая порвать окончательно с культурой агрессора. Это все продолжается еще с 1990-х и каждый раз вызывает возмущение в обществе. Затем буря стихает, и все начинается снова. Вот я и предлагаю подборку аргументов по теме: "Почему украинская культурная элита продолжает работать с Россией в условиях войны".
Запрет на ввоз книг, изданных в России:
- Что я теперь буду читать? Откуда я узнаю, что происходит в русской литературе? У кого я буду учиться, с кого брать пример? (украинский писатель).
- Я раньше могла заказывать себе книги русских православных философов, а теперь не могу. Я пропаду, спасайте! (українская писательница).
- Людочки, посоветуйте, как мне оплатить сканы из российской библиотеки? Ничего такого, я только исследователь украинской литературы (украинский писатель).
- Книжный рынок рухнет! Мы банкроты! (книготорговец).
Изъятие русских книг из библиотек:
- Варвары!!! Это же классика, что она виновата? (книголюбы и букинисты).
- Целый мир увлекается Чеховым, Толстым, Достоевским, а вы, как фашисты, выбрасываете их в свалку (украинские интеллектуалы).
- Культура выше политики (вой на болотах).
Изъятие русской литературы из школьной программы:
- Ой, а может, оставим Булгакова, он же из Киева и гений? А можно еще Чехова и Ильфа Петрова, ну, пожалуйста! (министерство образования)
Переводы на русский:
- Пусть российские детки прочитают о моих котиках, может, добрее будут! (украинская писательница).
- Мы вытесним русские переводы наших гениальных произведений на русскую литературу. Это так круто. Зачем бедным шотландским студентам мучаться и учить еще и украинский язык? (ансамбль украинских писательниц).
Полный отказ от культурных контактов с россиянами и совместных дискуссий во время войны:
- Я гений, мне позволено. А вы завистники и дикари (украинский писатель).
- Если мы уйдем, то вместо нас будут выступать россияне. Мы окажемся вне цивилизации. Мы потеряем возможность влиять на мнение Запада и проиграем войну (хор украинских интеллектуалов).
- Вы антисемиты, будьте прокляты навечно! (украинская поэтесса).
- А с теми, кто против войны, можно? Они же эмигрировали, они так же жертвы войны, как и мы (голос из галерки).
- Рано или поздно придется договариваться, нельзя так резко. Не опускаемся до их уровня. Мы же культурные люди (украинские эксперты).
- А какое ваше собачье дело, что мы поехали на фестиваль в Петербург? Может, мы революцию там хотим совершить, ударить из "Авроры" по Зимнему дворцу? (делегация из Украины).
Популяризация украинской литературы за границей:
- У государства нет денег, у нас же война (министерство культуры).
- Украинская литература убогая, нечего читать (эксперты и критики).
- Украинская книга конкурентно несостоятельна (издатели).
- Что? Это село, хуторянство?! Куда с ними в Европу? Да нас куры засмеют! (критики).
- До 2014 года: Шевченко и Франко – графоманы. После 2014-го: "Они, конечно, великие писатели, но в пределах Украины. После 2022 года: "Они гении, но не переводные" (эксперты, историки украинской литературы).
- Меня популяризируйте, меня! Больше нет никого, даже не ищите (патриархи и нравственные авторитеты).
Языковой вопрос:
- Львов также культурный город. Можем и по-русски! (львовские интеллектуалы в 2014 году).
- Английский учить из яслей! (власть).
- А вот в Канаде, Швейцарии не один государственный язык. Ага, и в Израиле арабский второй государственный (культурный планктон).
- Мы же европейцы, должны знать английский (власть).
- Вы нарушаете права российского меньшинства! Вас нужно под суд!
И что любопытно. При малейшем ослаблении внимания к подобным высказываниям, потере бдительности их авторы начинают снова прощупывать почву и бросать в нее семена, потому что это, в конце концов, их хлеб. Страшно вообразить, что будет после победы. Что будет? Скажут: "Мы победили! Мы!!!".
Специально для Еспресо.
Об авторе: Галина Пагутяк, писательница, лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко.
Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.68
Покупка 36.68Продажа 37.41
-
EUR
Покупка 40.88Продажа 41.82
- Актуальное
- Важное