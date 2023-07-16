Похожую ситуацию мы наблюдаем в среде постколониальной украинской интеллигенции, которая пытается оправдаться за свое коллаборантство, не желая порвать окончательно с культурой агрессора. Это все продолжается еще с 1990-х и каждый раз вызывает возмущение в обществе. Затем буря стихает, и все начинается снова. Вот я и предлагаю подборку аргументов по теме: "Почему украинская культурная элита продолжает работать с Россией в условиях войны".

Запрет на ввоз книг, изданных в России:

Что я теперь буду читать? Откуда я узнаю, что происходит в русской литературе? У кого я буду учиться, с кого брать пример? (украинский писатель).

Я раньше могла заказывать себе книги русских православных философов, а теперь не могу. Я пропаду, спасайте! (українская писательница).

Людочки, посоветуйте, как мне оплатить сканы из российской библиотеки? Ничего такого, я только исследователь украинской литературы (украинский писатель).

Книжный рынок рухнет! Мы банкроты! (книготорговец).

Изъятие русских книг из библиотек:

Варвары!!! Это же классика, что она виновата? (книголюбы и букинисты).

Целый мир увлекается Чеховым, Толстым, Достоевским, а вы, как фашисты, выбрасываете их в свалку (украинские интеллектуалы).

Культура выше политики (вой на болотах).

Изъятие русской литературы из школьной программы:

Ой, а может, оставим Булгакова, он же из Киева и гений? А можно еще Чехова и Ильфа Петрова, ну, пожалуйста! (министерство образования)

Переводы на русский:

Пусть российские детки прочитают о моих котиках, может, добрее будут! (украинская писательница).

Мы вытесним русские переводы наших гениальных произведений на русскую литературу. Это так круто. Зачем бедным шотландским студентам мучаться и учить еще и украинский язык? (ансамбль украинских писательниц).

Полный отказ от культурных контактов с россиянами и совместных дискуссий во время войны:

Я гений, мне позволено. А вы завистники и дикари (украинский писатель).

Если мы уйдем, то вместо нас будут выступать россияне. Мы окажемся вне цивилизации. Мы потеряем возможность влиять на мнение Запада и проиграем войну (хор украинских интеллектуалов).

Вы антисемиты, будьте прокляты навечно! (украинская поэтесса).

А с теми, кто против войны, можно? Они же эмигрировали, они так же жертвы войны, как и мы (голос из галерки).

Рано или поздно придется договариваться, нельзя так резко. Не опускаемся до их уровня. Мы же культурные люди (украинские эксперты).

А какое ваше собачье дело, что мы поехали на фестиваль в Петербург? Может, мы революцию там хотим совершить, ударить из "Авроры" по Зимнему дворцу? (делегация из Украины).

Популяризация украинской литературы за границей:

У государства нет денег, у нас же война (министерство культуры).

Украинская литература убогая, нечего читать (эксперты и критики).

Украинская книга конкурентно несостоятельна (издатели).

Что? Это село, хуторянство?! Куда с ними в Европу? Да нас куры засмеют! (критики).

До 2014 года: Шевченко и Франко – графоманы. После 2014-го: "Они, конечно, великие писатели, но в пределах Украины. После 2022 года: "Они гении, но не переводные" (эксперты, историки украинской литературы).

Меня популяризируйте, меня! Больше нет никого, даже не ищите (патриархи и нравственные авторитеты).

Языковой вопрос:

Львов также культурный город. Можем и по-русски! (львовские интеллектуалы в 2014 году).

Английский учить из яслей! (власть).

А вот в Канаде, Швейцарии не один государственный язык. Ага, и в Израиле арабский второй государственный (культурный планктон).

Мы же европейцы, должны знать английский (власть).

Вы нарушаете права российского меньшинства! Вас нужно под суд!

И что любопытно. При малейшем ослаблении внимания к подобным высказываниям, потере бдительности их авторы начинают снова прощупывать почву и бросать в нее семена, потому что это, в конце концов, их хлеб. Страшно вообразить, что будет после победы. Что будет? Скажут: "Мы победили! Мы!!!".

Специально для Еспресо.

Об авторе: Галина Пагутяк, писательница, лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко.

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