"Аргументация забавная": нардеп от ОПЗЖ Волошин о введении США санкций против него
Нардеп от фракции "Оппозиционная платформа – При жизни" Олег Волошин прокомментировал введение Соединенными Штатами санкций против него
Об этом он заявил в комментарии УНИАН.
"С улыбкой отношусь (к введению санкций, – ред.), потому что аргументация забавная", - сказал нардеп.
По его словам, тот факт, что он соратник Виктора Медведчука, общеизвестен.
"Они (санкции, – ред.), конечно, непосредственно не влияют. Я человек небогат по сравнению с моими коллегами в Верховной Раде, у меня счетов за границей нет, домов в США или Европе нет, да и в Украине квартира только", – подчеркнул Волошин.
Он сообщил, что имеет действующую визу.
"Но там визовые ограничения не введены, насколько я знаю. Но я и так в ближайшем будущем не собирался в Штаты", – сказал нардеп.
Волошин выразил удивление, что введение ограничительных мер произошло именно сейчас.
"Мне необычно, что сейчас... в разгар напряженности между Россией и Украиной, между Россией и Западом... Мне просто досадно и неприятно", - добавил он.
- Напомним, Соединенные Штаты Америки ввели санкции против депутатов от партии "Оппозиционная платформа – При жизни" Тараса Козака и Олега Волошина, эксдепутата Совета от "Партии регионов" Владимира Олийныка и эксзамглавы СНБО Владимира Сивковича.
- Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен заявил , что санкции против четырех пророссийских нардепов от ОПЗЖ и эксчиновников разрабатывались и вводились во взаимодействии с действующими украинскими властями.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.19
Покупка 28.19Продажа 28.47
-
EUR
Покупка 31.91Продажа 32.34
- Актуальное
- Важное