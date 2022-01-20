"Аргументация забавная": нардеп от ОПЗЖ Волошин о введении США санкций против него

Об этом он заявил в комментарии УНИАН.

"С улыбкой отношусь (к введению санкций, – ред.), потому что аргументация забавная", - сказал нардеп.

По его словам, тот факт, что он соратник Виктора Медведчука, общеизвестен.

"Они (санкции, – ред.), конечно, непосредственно не влияют. Я человек небогат по сравнению с моими коллегами в Верховной Раде, у меня счетов за границей нет, домов в США или Европе нет, да и в Украине квартира только", – подчеркнул Волошин.

Он сообщил, что имеет действующую визу.

"Но там визовые ограничения не введены, насколько я знаю. Но я и так в ближайшем будущем не собирался в Штаты", – сказал нардеп.

Волошин выразил удивление, что введение ограничительных мер произошло именно сейчас.

"Мне необычно, что сейчас... в разгар напряженности между Россией и Украиной, между Россией и Западом... Мне просто досадно и неприятно", - добавил он.

Напомним, Соединенные Штаты Америки ввели санкции против депутатов от партии "Оппозиционная платформа – При жизни" Тараса Козака и Олега Волошина, эксдепутата Совета от "Партии регионов" Владимира Олийныка и эксзамглавы СНБО Владимира Сивковича.

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен заявил , что санкции против четырех пророссийских нардепов от ОПЗЖ и эксчиновников разрабатывались и вводились во взаимодействии с действующими украинскими властями.



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