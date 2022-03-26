Аргентинский футболист ПСЖ объявил о завершении карьеры в сборной
Полузащитник французского ПСЖ Анхель Ди Мария заявил, что завершает выступления за сборную Аргентины
Об этом Ди Мария сообщил в Instagram.
Соответствующее заявление хавбек ПСЖ сделал 26 марта после победы сборной Аргентины в отборочном матче чемпионата мира-2022 против Венесуэлы (3:0), в котором он забил гол.
"Я просто хочу сказать вам поблагодарить за полученную огромную любовь. Всегда мечтал обо всем том, что я пережил в эту прекрасную ночь. Пожалуй, это был мой последний матч в футболке сборной Аргентины. Сказать, что это была чудесная ночь, ничего не сказать". Спасибо, спасибо и еще тысячу раз спасибо. Хочу поздравить всю команду с выдающимся матчем, который был сыгран. Идеальное стечение обстоятельств для того, чтобы продолжать расти и мечтать вместе. Вперед, Аргентина!", - написал Ди Мария.
Сборная Аргентины досрочно обеспечила себе путевку на ЧМ-2022. Команда имеет 38 очков и занимает в турнирной таблице американского отбора второе место.
- Напомним, 15 декабря 2021 года аргентинский футболист испанской "Барселоны" Серхио Агуэро объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем.
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