Аргентинский форвард "Барселоны" объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем

Об этом Агуэро объявил на пресс-конференции в Барселоне, сообщает AS .

В ноябре врачи диагностировали у 33-летнего футболиста тахикардию – нарушение сердечного ритма – после чего он больше не выходил на поле.

В нынешнем сезоне Серхио Агуэро сыграл за "Барселону" всего 5 матчей и забил 1 гол.

Ранее выступал за английский "Манчестер Сити". В его составе Агуэро пять раз выиграл чемпионат Англии, пять раз брал Кубок лиги, трижды побеждал в Суперкубке страны, а также завоевал Кубок Англии. Выходил в финал Лиги чемпионов

Серхио Агуэро является лучшим бомбардиром "Манчестер Сити" за всю историю клуба – в 390 матчах он забил 260 голов

За сборную Аргентины Агуэро сыграл 101 матч и забил 41 гол.

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