Аргентинский форвард "Барселоны" объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем
Аргентинский футболист испанской "Барселоны" Серхио Агуэро объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем
Об этом Агуэро объявил на пресс-конференции в Барселоне, сообщает AS .
В ноябре врачи диагностировали у 33-летнего футболиста тахикардию – нарушение сердечного ритма – после чего он больше не выходил на поле.
В нынешнем сезоне Серхио Агуэро сыграл за "Барселону" всего 5 матчей и забил 1 гол.
Ранее выступал за английский "Манчестер Сити". В его составе Агуэро пять раз выиграл чемпионат Англии, пять раз брал Кубок лиги, трижды побеждал в Суперкубке страны, а также завоевал Кубок Англии. Выходил в финал Лиги чемпионов
Серхио Агуэро является лучшим бомбардиром "Манчестер Сити" за всю историю клуба – в 390 матчах он забил 260 голов
За сборную Аргентины Агуэро сыграл 101 матч и забил 41 гол.
- Напомним, 31 мая аргентинский форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро перешел в "Барселону" .
- 1 ноября сообщалось, что аргентинский нападающий "Барселоны" Серхио Агуэро выбыл из-за проблем с сердцем .
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