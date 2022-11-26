Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч в катарской Лусаили окончился победой Аргентины со счетом 2:0. В ворота Мексики голы забили Лионель Месси и Энцо Фернандес.

За 2 тура Аргентина набрала 3 балла и поднялась на вторую позицию в группе С. Лидером квартета является Польша – 4 очка. Саудовская Аравия с 1 баллом третья. Мексика – 0 очков – последнее место.

В заключительном матче группового этапа ЧМ-2022 Аргентина сыграет против Польши. Матч состоится 30 ноября.

ЧМ-2022

2-й тур. Группа С

26 ноября

Аргентина – Мексика 2:0

Голы: Месси, 64, Фернандес, 87

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