Аргентина уничтожила Хорватию и стала первым финалистом ЧМ-2022
В первом полуфинале ЧМ-2022 сборная Аргентины уверенно победила Хорватию
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч Аргентины и Хорватии в Лусаиле закончился разгромной победой южноамериканцев – 3:0. В ворота хорватов дублем отличился Хулиан Альварес. Счет во встрече открыл Лионель Месси, реализовавший пенальти на 34-й минуте.
Аргентина на групповом раунде проиграла Саудовской Аравии (1:2), победив Мексику (2:0) и Польшу (2:0). В 1/8 финала аргентинцы одолели Австралию (2:1), а в четвертьфинале в серии пенальти прошли Нидерланды (2:2, 4:3).
Хорватия в группе сыграла вничью с Марокко (0:0) и Бельгией (0:0) и обыграла Канаду (4:1). В плей-офф хорваты дважды оказались сильнее одиннадцатиметровых - Японии в 1/8 финала (1:1, 3:1) и Бразилии в четвертьфинале (0:0, 1:1, 4:2).
Финал ЧМ-2022 будет сыгран 18 декабря. Аргентина сыграет с победителем пары Марокко – Франция.
ЧМ-2022
Полуфинал
13 декабря
Аргентина – Хорватия 3:0
Голы: Месси, 34 (пен.), Альварес, 39, 69
- 9 декабря в четвертьфинале ЧМ-2022 Хорватия победила по пенальти Бразилию, а Аргентина – Нидерланды.
- 10 декабря Лионель Месси подверг критике Антонио Матеу Лаоса, который был главным арбитром матча с Нидерландами.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.45
Покупка 39.45Продажа 40.19
-
EUR
Покупка 40.88Продажа 41.93
- Актуальное
- Важное