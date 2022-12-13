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Аргентина уничтожила Хорватию и стала первым финалистом ЧМ-2022

13 декабря, 2022 вторник
23:04
Спорт

В первом полуфинале ЧМ-2022 сборная Аргентины уверенно победила Хорватию

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч Аргентины и Хорватии в Лусаиле закончился разгромной победой южноамериканцев – 3:0. В ворота хорватов дублем отличился Хулиан Альварес. Счет во встрече открыл Лионель Месси, реализовавший пенальти на 34-й минуте.

Аргентина на групповом раунде проиграла Саудовской Аравии (1:2), победив Мексику (2:0) и Польшу (2:0). В 1/8 финала аргентинцы одолели Австралию (2:1), а в четвертьфинале в серии пенальти прошли Нидерланды (2:2, 4:3).

Хорватия в группе сыграла вничью с Марокко (0:0) и Бельгией (0:0) и обыграла Канаду (4:1). В плей-офф хорваты дважды оказались сильнее одиннадцатиметровых - Японии в 1/8 финала (1:1, 3:1) и Бразилии в четвертьфинале (0:0, 1:1, 4:2).

Финал ЧМ-2022 будет сыгран 18 декабря. Аргентина сыграет с победителем пары Марокко – Франция.

ЧМ-2022

Полуфинал

13 декабря

Аргентина – Хорватия 3:0

Голы: Месси, 34 (пен.), Альварес, 39, 69

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Хорватия
чемпионат мира-2022
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