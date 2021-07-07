Аргентина победила по пенальти Колумбию и вышла в финале Кубка Америки на Бразилию
Сборная Аргентины победила в серии послематчевых пенальти Колумбию и вышла в финал Кубка Америки, где сыграет с Бразилией
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В полуфинале Кубка Америки в Бразилиа сборную Аргентины на 7-й минуте вывел вперед Лаутаро Мартинес. У колумбийцев на 61-й минуте отличился Луис Диас. Основное время завершилось вничью 1:1. В серии послематчевых пенальти точнее оказались аргентинские футболисты. Победный одиннадцатиметровый реализовал Лаутаро Мартинес, а аргентинский голкипер Дамиан Мартинес отбил удар Эдвина Кардона.
У колумбийцев с пенальти также ошиблись Куадрадо и Мигель Борха, у аргентинцев забили Лионель Месси и Леандро Паредес.
В финале Кубка Америки сборная Аргентины в ночь на 12 июля встретится с Бразилией.
Кубок Америки
полуфинал
7 июля
Аргентина - Колумбия 4:3 (1:1, 3:2 - по пен.)
Голы Л. Мартинес, 7 - Диас, 61
- Напомним, 6 июля сборная Бразилии победила в полуфинале Кубка Америки Перу и стала первым финалистом турнира.
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