Аргентина победила по пенальти Колумбию и вышла в финале Кубка Америки на Бразилию

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В полуфинале Кубка Америки в Бразилиа сборную Аргентины на 7-й минуте вывел вперед Лаутаро Мартинес. У колумбийцев на 61-й минуте отличился Луис Диас. Основное время завершилось вничью 1:1. В серии послематчевых пенальти точнее оказались аргентинские футболисты. Победный одиннадцатиметровый реализовал Лаутаро Мартинес, а аргентинский голкипер Дамиан Мартинес отбил удар Эдвина Кардона.

У колумбийцев с пенальти также ошиблись Куадрадо и Мигель Борха, у аргентинцев забили Лионель Месси и Леандро Паредес.

В финале Кубка Америки сборная Аргентины в ночь на 12 июля встретится с Бразилией.

Кубок Америки

полуфинал

7 июля

Аргентина - Колумбия 4:3 (1:1, 3:2 - по пен.)



Голы Л. Мартинес, 7 - Диас, 61