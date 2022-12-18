Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Лусаиле сборная Аргентины вышла вперед на 23-й минуте, когда Лионель Месси реализовал пенальти.

На 36-й минуте южноамериканцы увеличили преимущество в счете – забил Анхель Ди Мария.

На 80-й минуте Франция заработала пенальти, когда Николас Отаменди сбил в своей штрафной Коло Муани. Килиан Мбаппе реализовал одиннадцатиметровый и сократил отставание.

Аргентинцы не успели прийти в себя, как Мбаппе сделал дубль и сравнял счет.

Основное время завершилось вничью 2:2 и польский рефери Шимон Марциняк назначил овертайм.

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Аргентину на 109-й минуте снова вывел вперед Лионель Месси, умело сыгравший на добивании.

На 116-й минуте Франция заработала спасательный пенальти, когда после удара Килиана Мбаппе мяч попал в руку Гонсало Монтиэля. Мбаппе его реализовал и перевел игру в серию одиннадцатиметровых послематчевых.

Пенальти лучше пробили аргентинцы, ставшие чемпионами мира-2022.

В Аргентине пенальти реализовали Лионель Месси, Пауло Дибала, Леандро Паредес и Гонсало Монтиэль. Во Франции точно пробили Килиан Мбаппе и Коло Муани, а Кингсли Коман и Орельен Чуамэни не смогли переиграть голкипера Эмильяно Мартинеса.

Аргентина выиграла чемпионат мира в третий раз в истории. Она также побеждала в 1978 и 1986 годах.

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С-2022

Финал

18 декабря

Аргентина - Франция 7:5 (2:2, 1:1 прил. время, 4:2 по пен.)

Голы: Месси, 23 (пен.), 109, Ди Мария, 36 – Мбаппе, 80 (пен.), 81, 116 (пен.)

Серия пенальти: Мбаппе 0:1, Месси 1:1, Коман 1:1 (вратарь), Дибала 2:1, Чуамэни 2:1 (мимо ворот), Паредес 3:1, Муани 3:2, Монтиэль 4:2

Аргентина : Эмилиано Мартинес – Тальяфико (Дибала, 120+1), Отаменди, Ромеро, Молина (Монтиэль, 91) – Макаллистер (Песселья, 116), Фернандес, Де Пауль (Паредес, 102) – Ди Мария (Акунь) Альварес (Лаутаро Мартинес, 103), Месси

Франция: Льорис – Кунде (Диссаси, 120+1), Варан (Конате, 113), Упамекано, Эрнандес (Камавинга, 71) – Чуамэни, Рабё (Фофана, 96) – Дембеле (Муани, 41), Гризманн (Ко ), Мбаппе – Жиру (Тюрам, 41)

Предупреждения: Фернандес, 45+7, Акунья, 90+8, Паредес, 114, Монтиэль, 116 – Рабё, 55, Тюрам, 87

13 декабря в полуфинале ЧМ-2022 сборная Аргентины победила Хорватию .

14 декабря во втором полуфинале ЧМ-2022 Франция обыграла команду Марокко.

17 декабря в матче за третье место чемпионата мира-2022 сборная Хорватии одолела Марокко и выиграла бронзовые медали.

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