Аргентина победила Нидерланды в серии пенальти и вышла в полуфинал ЧМ-2022

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч проходил на стадионе "Лусаил Айконик". Основное время истекло со счетом 2:2. В ворота Нидерландов по голу забили Науэль Молина и Лионель Месси, реализовавший пенальти.

На 83-й минуте Ваут Вегхорст сократил отставание Нидерландов, но этого было недостаточно. На 11-й компенсированной минуте форвард подобрал мяч после передачи со штрафного, который выполнил Тен Копмайнерс, и сделал счет 2:2.

Командам пришлось определять полуфиналиста в овертайме. Однако через 30 минут Аргентина и Нидерланды больше забить больше не сумели. Дело дошло до серии пенальти.

Голкипер Эмилиано Мартинес отразил два стартовых пенальти от Нидерландов, а Лионель Месси и Леандро Паредес реализовали свои одиннадцатиметровые.

Третий пенальти от Нидерландов исполнил Тэн Копмейнерс. Хавбек пробил очень сильно, у Мартинеса не было шансов отразить удар. Аргентина также уничтожила третий удар. Гонсало Ариэль Монтьель совершил счет 3:1.

Вегхорст, в основное время оформивший дубль – забил и пенальти – 3:2. Решающим мог стать пенальти от Энцо Фернандеса, однако полузащитник сборной Аргентины пробил мимо стойки ворот.

Пятый пенальти Нидерландов исполнил Люк де Йонг. Перед ударом форвард неожиданно выдержал паузу и низом покатил мяч мимо Мартинеса – 3:3.

Лаутаро Мартинесу доверили пробить пятый пенальти Аргентины... И не ошиблись. Удар нападающего вывел Аргентину в полуфинал. 13 декабря они сыграют против Хорватии.

ЧМ-2022

Четвертьфинал

9 декабря

Нидерланды – Аргентина 2:2 (Серия пенальти – 4:3)

Голы: Вегхорст, 83, 90+11 - Молина, 35, Месси, 73 (пен.)

9 декабря в другом четвертьфинальном матче ЧМ-2022 Хорватия победила Бразилию. После поражения от Хорватии главный тренер сборной Бразилии Тите заявил, что уходит в отставку.

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