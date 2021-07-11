Аргентина победила Бразилию в финале Кубка Америки, Месси получил первый в карьере трофей со сборной

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В финале Кубка Америки в Рио-де-Жанейро на стадионе "Маракана" Аргентина победила Бразилию со счетом 1:0. Победный гол на 22-й минуте забил Анхель Ди Мария.

Этот трофей стал для Лионеля Месси первым в карьере в составе национальной команды. Ранее Месси в составе сборной Аргентины становился обладателем серебряной награды чемпионата мира 2014 года. Также он трижды принимал серебро Кубка Америки (2007, 2015, 2016).

В нынешнем розыгрыше Кубка Америки 34-летний Месси сыграл 7 матчей, забил 4 гола и сделал 5 результативных передач.

До этого у активе Месси было только золото Олимпиады-2008, которое он выиграл в составе олимпийской сборной Аргентины.