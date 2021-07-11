Аргентина победила Бразилию в финале Кубка Америки, Месси получил первый в карьере трофей со сборной
Лионель Месси получил первый в карьере трофей с национальной сборной Аргентины благодаря победе в финале Кубка Америки над Бразилией
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В финале Кубка Америки в Рио-де-Жанейро на стадионе "Маракана" Аргентина победила Бразилию со счетом 1:0. Победный гол на 22-й минуте забил Анхель Ди Мария.
Этот трофей стал для Лионеля Месси первым в карьере в составе национальной команды. Ранее Месси в составе сборной Аргентины становился обладателем серебряной награды чемпионата мира 2014 года. Также он трижды принимал серебро Кубка Америки (2007, 2015, 2016).
В нынешнем розыгрыше Кубка Америки 34-летний Месси сыграл 7 матчей, забил 4 гола и сделал 5 результативных передач.
До этого у активе Месси было только золото Олимпиады-2008, которое он выиграл в составе олимпийской сборной Аргентины.
- Напомним, 7 июля сборная Аргентины победила в серии послематчевых пенальти Колумбию и вышла в финал Кубка Америки, где сыграет с Бразилией.
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