Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч в Аль-Райне закончился со счетом 2:1 на пользу Аргентины. Лионель Месси открыл счет на 35-й минуте, а Хулиан Альварес удвоил преимущество на старте второго тайма.

Сборная Австралии смогла сократить преимущество на 77-й минуте. Это произошло благодаря автогола полузащитника Энцо Фернандеса.

В четвертьфинале Аргентина сыграет против Нидерландов, победивших США 3:1.

ЧМ-2022

1/8 финала

3 декабря

Аргентина – Австралия 2:1

Голы: Месси, 35, Альварес, 57 - Фернандес, 77 (авт.)

2 декабря определились все участники 1/8 финала ЧМ-2022.

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