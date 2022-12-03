Аргентина победила Австралию и вышла в четвертьфинал ЧМ-2022
В 1/8 финала чемпионата мира по футболу сборная Аргентины победила Австралию
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч в Аль-Райне закончился со счетом 2:1 на пользу Аргентины. Лионель Месси открыл счет на 35-й минуте, а Хулиан Альварес удвоил преимущество на старте второго тайма.
Сборная Австралии смогла сократить преимущество на 77-й минуте. Это произошло благодаря автогола полузащитника Энцо Фернандеса.
В четвертьфинале Аргентина сыграет против Нидерландов, победивших США 3:1.
ЧМ-2022
1/8 финала
3 декабря
Аргентина – Австралия 2:1
Голы: Месси, 35, Альварес, 57 - Фернандес, 77 (авт.)
-
2 декабря определились все участники 1/8 финала ЧМ-2022.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.66
Покупка 39.66Продажа 40.35
-
EUR
Покупка 40.59Продажа 41.67
- Актуальное
- Важное