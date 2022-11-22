Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Аль-Даиане Аргентина повела в счете уже на 10-й минуте, когда Лионель Месси реализовал пенальти.

Саудовская Аравия в начале второго тайма перехватила инициативу и смогла не только сравнять счет, но и выйти вперед. На 48-й минуте забил Салех Аль-Шехри, а еще через 5 минут отличился Салем Аль-Давсари.

Аргентина проиграла Саудовской Аравии 1:2 и с 0 очков оказалась на последнем месте в турнирной таблице. Саудовская Аравия с 3 пунктами завоевала лидерство.

В другом матче группы C сегодня в 18:00 сыграют Польша и Мексика.

Во 2-м туре 26 ноября Аргентина встретится с Мексикой, а Саудовская Аравия – с Польшей.

ЧМ-2022

1-й тур

22 ноября

Группа C

Аргентина – Саудовская Аравия 1:2

Голы: Месси, 10 (пен.) - Аль-Шехри, 48, Аль-Давсари, 53

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