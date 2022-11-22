Аргентина опозорилась в матче с Саудовской Аравией на ЧМ-2022
22 ноября в 1-м туре чемпионата мира по футболу сборная Аргентины сенсационно проиграла Саудовской Аравии
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Аль-Даиане Аргентина повела в счете уже на 10-й минуте, когда Лионель Месси реализовал пенальти.
Саудовская Аравия в начале второго тайма перехватила инициативу и смогла не только сравнять счет, но и выйти вперед. На 48-й минуте забил Салех Аль-Шехри, а еще через 5 минут отличился Салем Аль-Давсари.
Аргентина проиграла Саудовской Аравии 1:2 и с 0 очков оказалась на последнем месте в турнирной таблице. Саудовская Аравия с 3 пунктами завоевала лидерство.
В другом матче группы C сегодня в 18:00 сыграют Польша и Мексика.
Во 2-м туре 26 ноября Аргентина встретится с Мексикой, а Саудовская Аравия – с Польшей.
ЧМ-2022
1-й тур
22 ноября
Группа C
Аргентина – Саудовская Аравия 1:2
Голы: Месси, 10 (пен.) - Аль-Шехри, 48, Аль-Давсари, 53
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21 ноября сборная Англии сокрушила Иран со счетом 6:2. Также в понедельник Нидерланды обыграли Сенегал - 2:0 , а Уэльс сыграл вничью со США - 1:1 .
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