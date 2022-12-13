Об этом сообщает Еспресо.TV.

Аргентина и Хорватия начнут матч в Лусаиле в 21:00. Вживую его покажут региональные телеканалы Общественного и Megogo.

Аргентина на групповом раунде проиграла Саудовской Аравии (1:2), победив Мексику (2:0) и Польшу (2:0). В 1/8 финала аргентинцы одолели Австралию (2:1), а в четвертьфинале в серии пенальти прошли Нидерланды (2:2, 4:3).

Хорватия в группе сыграла вничью с Марокко (0:0) и Бельгией (0:0) и обыграла Канаду (4:1). В плей-офф хорваты дважды оказались сильнее одиннадцатиметровых - Японии в 1/8 финала (1:1, 3:1) и Бразилии в четвертьфинале (0:0, 1:1, 4:2).

ЧМ-2022

Полуфинал

Аргентина – Хорватия

Лусаил, стадион "Айконик"

13 декабря, 21:00

Прямая трансляция на региональных телеканалах Общественного и Мегого.

9 декабря в четвертьфинале ЧМ-2022 Хорватия победила по пенальти Бразилию , а Аргентина – Нидерланды.

10 декабря Лионель Месси подверг критике Антонио Матеу Лаоса, который был главным арбитром матча с Нидерландами.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb