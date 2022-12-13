Аргентина – Хорватия: букмекеры дали прогноз на полуфинал ЧМ-2022

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Букмекеры предлагают на победу Аргентины коэффициент 1,83. На выигрыш Хорватии они дают 3,30, на то, что в основное время будет зафиксирована ничья – 3,30.

Ставки на то, что Аргентина выйдет в финал, принимаются с коэффициентом 1,41, на попадание туда Хорватии - 3,10.

Матч Аргентина – Хорватия состоится 13 декабря в Лусаиле и начнется в 21:00.

12 декабря главный тренер сборной Хорватии Златко Далич заявил , что его команда попытается воспользоваться тем, что перед полуфиналом чемпионата мира Аргентина находится под большим давлением.

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