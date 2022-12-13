Аргентина – Хорватия: букмекеры дали прогноз на полуфинал ЧМ-2022
Букмекерские конторы считают сборную Аргентины фаворитом полуфинального матча чемпионата мира против Хорватии
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Букмекеры предлагают на победу Аргентины коэффициент 1,83. На выигрыш Хорватии они дают 3,30, на то, что в основное время будет зафиксирована ничья – 3,30.
Ставки на то, что Аргентина выйдет в финал, принимаются с коэффициентом 1,41, на попадание туда Хорватии - 3,10.
Матч Аргентина – Хорватия состоится 13 декабря в Лусаиле и начнется в 21:00.
- 12 декабря главный тренер сборной Хорватии Златко Далич заявил , что его команда попытается воспользоваться тем, что перед полуфиналом чемпионата мира Аргентина находится под большим давлением.
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