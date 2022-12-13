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Аргентина – Хорватия: букмекеры дали прогноз на полуфинал ЧМ-2022

13 декабря, 2022 вторник
13:53
Спорт

Букмекерские конторы считают сборную Аргентины фаворитом полуфинального матча чемпионата мира против Хорватии

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Букмекеры предлагают на победу Аргентины коэффициент 1,83. На выигрыш Хорватии они дают 3,30, на то, что в основное время будет зафиксирована ничья – 3,30.

Ставки на то, что Аргентина выйдет в финал, принимаются с коэффициентом 1,41, на попадание туда Хорватии - 3,10.

Матч Аргентина – Хорватия состоится 13 декабря в Лусаиле и начнется в 21:00.

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Хорватия
чемпионат мира-2022
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