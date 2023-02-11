Аргентина и Колумбия выступили с инициативой прекращения огня в Украине
Президенты Аргентины Альберто Фернандес и Колумбии Густаво Петр выступили за активизацию мер по достижению прекращения огня в Украине
Об этом говорится в общей статье президентов, опубликованной в Le Monde.
Как считают главы двух государств, война позволила США укрепить НАТО, а также объединить Европу в рамках гегемонистского спора с Китаем.
В связи с этим, согласно статье, Фернандес и Петр призывают активизировать дипломатические усилия по установлению прекращения огня и проведению мирных переговоров в соответствии с просьбами Генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН), Папы Франциска или президентов Аргентины, Колумбии и Бразилии.
Авторы материала также поддерживают инициативы по преследованию виновных в военных преступлениях в Украине в рамках Международного уголовного суда.
По их мнению, нужно суметь сформулировать общий ответ гуманитарной помощи и справедливого восстановления Украины, не углубляющий отношения зависимости и политики блоков.
При этом в статье практически не упоминается Россия как агрессор, развязавший войну.
- Напомним, президент Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы предложил обсудить с лидерами России, Китая, Индонезии, Индии и США необходимость достижения мира в Украине. Белый дом отверг эту инициативу и напомнили, что никакие переговоры об Украине без Украины США не будут вести.
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