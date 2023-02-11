Об этом говорится в общей статье президентов, опубликованной в Le Monde.

Как считают главы двух государств, война позволила США укрепить НАТО, а также объединить Европу в рамках гегемонистского спора с Китаем.

В связи с этим, согласно статье, Фернандес и Петр призывают активизировать дипломатические усилия по установлению прекращения огня и проведению мирных переговоров в соответствии с просьбами Генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН), Папы Франциска или президентов Аргентины, Колумбии и Бразилии.

Авторы материала также поддерживают инициативы по преследованию виновных в военных преступлениях в Украине в рамках Международного уголовного суда.

По их мнению, нужно суметь сформулировать общий ответ гуманитарной помощи и справедливого восстановления Украины, не углубляющий отношения зависимости и политики блоков.

При этом в статье практически не упоминается Россия как агрессор, развязавший войну.