Аргентина и Франция назвали стартовые составы на финал ЧМ-2022
Сборные Аргентины и Франции определились со стартовыми составами на финальный матч чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Аргентина: Мартинес – Молина, Ромеро, Отаменди, Акунья – Ди Мария, Де Пауль, Фернандес, Макаллистер – Месси, Альварес
Франция: Льорис – Кунде, Варан, Упамекано, Тео Эрнандес – Гризманн, Чуамэни, Рабьо – Дембеле, Жиру, Мбаппе
Матч Аргентина – Франция начнется в Лусаиле в 17:00.
- 13 декабря в полуфинале ЧМ-2022 сборная Аргентины уверенно победила Хорватию .
- 14 декабря во втором полуфинале ЧМ-2022 сборная Франции победила команду Марокко.
- 17 декабря в матче за третье место чемпионата мира-2022 сборная Хорватии обыграла Марокко и выиграла бронзовые медали.
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