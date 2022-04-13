Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на "Интерфакс".

Минпромторг РФ опасается дефицита литиевого сырья в стране после того, как крупнейшие поставщики – Чили и Аргентина – прекратили ее поставки в Россию. Об этом заявил заместитель руководителя департамента металлургии и материалов ведомства Владислав Демидов на круглом столе в Совете федерации.

Кроме Аргентины и Чили литиевое сырье поступает в Россию из Боливии и Китая. В самой РФ такого металла не добывают. После ухода крупнейших поставщиков, по словам Демидова, РФ сможет получать сырье только из Боливии, поскольку Китай испытывает дефицит.

"С литием проблема уже гигантская, потому что в случае, когда будет отказ в поставках сырья из Боливии, то, к сожалению, литиевое сырье брать негде. Перерабатывающие мощности у нас есть, но если не будет сырья, то может возникнуть большая проблема в обеспечении собственных потребностей в литий-ионных аккумуляторах", - предостерег чиновник.