Аргентина - Франция: где и когда смотреть финал чемпионата мира по футболу
Сегодня, 18 декабря, в финале чемпионата мира по футболу сборная Аргентины сыграет против Франции
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Ведущие букмекерские конторы дают коэффициент 2,75 на победу Аргентины и 2,85 на выигрыш Франции. Ничью в основное время оценивают в 3,10.
Аргентина на групповом раунде проиграла Саудовской Аравии (1:2), победив Мексику (2:0) и Польшу (2:0). В 1/8 финала аргентинцы одолели Австралию (2:1), а в четвертьфинале в серии пенальти прошли Нидерланды (2:2, 4:3).
Франция на групповом раунде победила Австралию (4:1), Данию (2:1), уступила Тунису (0:1) и финишировала в квартете D на первой позиции. В 1/8 финала действующие чемпионы мира одолели поляков (3:1). А в четвертьфинале Франция оказалась сильнее Англии (2:1).
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В полуфинале Аргентина победила Хорватию (3:0), а Франция оказалась сильнее Марокко (2:0).
Финал ЧМ-2022
18 декабря
Аргентина – Франция
Лусаил, стадион "Лусаил Айконик"
Начало в 17:00
Трансляция - Megogo, сайт "Суспильне Спорт" и региональные телеканалы "Суспильне"
- 13 декабря в первом полуфинале ЧМ-2022 сборная Аргентины уверенно победила Хорватию.
- Лионель Месси сравнялся с Диего Марадоной по голевым передачам на чемпионатах мира.
- Кроме того, Месси назвал выход в финал чемпионата мира-2022 по футболу одним из самых трогательных моментов в карьере.
- А 14 декабря во втором полуфинале ЧМ-2022 сборная Франции победила команду Марокко.
- Сразу 5 важных игроков пропустили последнюю тренировку сборной Франции, которая 18 декабря сыграет в финале ЧМ-2022.
- 16 декабря ФИФА отказала Владимиру Зеленскому в просьбе поделиться посланием мира на финале ЧМ-2022 в Катаре.
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