Об этом сообщает Еспресо.TV.

Ведущие букмекерские конторы дают коэффициент 2,75 на победу Аргентины и 2,85 на выигрыш Франции. Ничью в основное время оценивают в 3,10.

Аргентина на групповом раунде проиграла Саудовской Аравии (1:2), победив Мексику (2:0) и Польшу (2:0). В 1/8 финала аргентинцы одолели Австралию (2:1), а в четвертьфинале в серии пенальти прошли Нидерланды (2:2, 4:3).

Франция на групповом раунде победила Австралию (4:1), Данию (2:1), уступила Тунису (0:1) и финишировала в квартете D на первой позиции. В 1/8 финала действующие чемпионы мира одолели поляков (3:1). А в четвертьфинале Франция оказалась сильнее Англии (2:1).

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В полуфинале Аргентина победила Хорватию (3:0), а Франция оказалась сильнее Марокко (2:0).

Финал ЧМ-2022

18 декабря

Аргентина – Франция

Лусаил, стадион "Лусаил Айконик"

Начало в 17:00

Трансляция - Megogo, сайт "Суспильне Спорт" и региональные телеканалы "Суспильне"

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