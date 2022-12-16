Аргентина – Франция: букмекеры дали прогноз на финал чемпионата мира по футболу

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Ведущие букмекерские конторы дают коэффициент 2,85 на победу Аргентины или Франции. Ничью в основное время оценивают в 3,10.

Финал ЧМ-2022 будет сыгран в воскресенье, 18 декабря. Матч пройдет на стадионе в Лусаиле. Начало в 17.00.

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