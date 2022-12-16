Аргентина – Франция: букмекеры дали прогноз на финал чемпионата мира по футболу
По состоянию на утро 16 декабря букмекеры считают, что у Франции и Аргентины равны шансы на победу в финале ЧМ-2022.
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Ведущие букмекерские конторы дают коэффициент 2,85 на победу Аргентины или Франции. Ничью в основное время оценивают в 3,10.
Финал ЧМ-2022 будет сыгран в воскресенье, 18 декабря. Матч пройдет на стадионе в Лусаиле. Начало в 17.00.
- 13 декабря в первом полуфинале ЧМ-2022 сборная Аргентины уверенно победила Хорватию.
- Лионель Месси сравнялся с Диего Марадоной по голевым передачам на чемпионатах мира.
- Кроме того, Месси назвал выход в финал чемпионата мира-2022 по футболу одним из самых трогательных моментов в карьере.
- А 14 декабря во втором полуфинале ЧМ-2022 сборная Франции победила команду Марокко.
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