Аргентина – Австралия: где смотреть игру 1/8 финала чемпионата мира
3 декабря в первом раунде плей-офф чемпионата мира по футболу Аргентина встречается с Австралией
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч Аргентина – Австралия начнется в 21:00. Вживую его покажут региональные телеканалы Общественного и платформа Megogo.
На групповом раунде сборная Аргентины уступила Саудовской Аравии (1:2), победила Польшу (2:0) и Мексику (2:0) и финишировала в группе C на первой позиции.
Австралия проиграла Франции (1:4), победила Тунис (1:0), Данию (1:0) и финишировала второй в квартете D.
ЧМ-2022
1/8 финала
Аргентина – Австралия
3 декабря, 21:00
Аль-Райан, стадион Ахмад бин Али
Прямая трансляция на региональных телеканалах Общественного и Megogo
- В субботу, 3 декабря, в 17:00 в другом матче 1/8 финала Нидерланды сыграют с США .
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