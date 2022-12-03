Аргентина – Австралия: где смотреть игру 1/8 финала чемпионата мира

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч Аргентина – Австралия начнется в 21:00. Вживую его покажут региональные телеканалы Общественного и платформа Megogo.

На групповом раунде сборная Аргентины уступила Саудовской Аравии (1:2), победила Польшу (2:0) и Мексику (2:0) и финишировала в группе C на первой позиции.

Австралия проиграла Франции (1:4), победила Тунис (1:0), Данию (1:0) и финишировала второй в квартете D.

ЧМ-2022

1/8 финала

Аргентина – Австралия

3 декабря, 21:00

Аль-Райан, стадион Ахмад бин Али

Прямая трансляция на региональных телеканалах Общественного и Megogo

В субботу, 3 декабря, в 17:00 в другом матче 1/8 финала Нидерланды сыграют с США .

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