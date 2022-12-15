Вывод ISW (Института изучения войны) о том, что Путин, прикрываясь концепцией терроризма, раскручивает спираль внутренних репрессий в самой России, не выглядит оригинальным. Ибо государство, признанное многими странами террористом за политику агрессии, шантажа, "недружественных" жестов (взрывов, покушений на политиков, журналистов, кибервойну) против Запада, и открытой агрессии с элементами геноцида и террористическими ракетными ударами по гражданским в соседнюю страну, будет использовать такие же инструменты в отношении собственного населения.

Мир может сколь угодно возмущаться террором против "народонаселения" путинской империи, но дело в том, что то же "народонаселение" до сих пор демонстрирует невероятную поддержку политики "вождя". В частности, три четверти россиян, несмотря на поток "черных мешков" и похоронок в "глубинку", аплодирует войне в Украине и предпочитает "драться" до последнего патрона.

То есть война со всеми, — давняя концепция российских "государственников", — от Ленина до Путина. "Крепость в осаде" должна жить по законам внутреннего террора. Против политической оппозиции (задача почти выполнена), против так называемых "иностранных агентов" (здесь тоже Кремль может ставить галочку), против непокорного бизнеса (такого уж нет)… Теперь дело – за маргинальными "коллаборантами Запада", дезертирами, пацифистами. Дошло и до других – "крепких" – репрессий. В частности, госдума начала кампанию против ЛГБТ.

Но… Мир может сколь угодно возмущаться террором против "народонаселения" путинской империи, но дело в том, что то же "народонаселение" до сих пор демонстрирует невероятную поддержку политики "вождя". В частности, три четверти россиян, несмотря на поток "черных мешков" и похоронок в "глубинку", аплодирует войне в Украине и предпочитает "драться" до последнего патрона.

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…Есть такой очень поучительный фильм "Аргентина,1985". Он об уже подзабытых событиях в латиноамериканской стране, лишившейся ига фашистской диктатуры военных после смерти законно избранного Хуана Доминго Перона. Триада генералов — Хорхе Рафаэль Видела, Эмилио Эдуардо Массера и Орландо Рамон Агости — вполне "прилично" провозгласила "третий путь" (привет "суверенной демократии Путина-Чубайса-Суркова!), но прокладывала этот "путь" репрессиями, похищениями. Правда, учитывая сопротивление народа, хунта вынуждена была передать власть гражданским.

И вот тогда началось самое интересное. Со всей прямотой перед аргентинским обществом встал вопрос ответственности преступников. На военный трибунал полагаться не стоило: он, из-за конфликта интересов и "корпоративной солидарности", — наскоро вынес оправдательный приговор для троицы генералов, аргументируя это "политической потребностью" и "синдромом исполнителей". Более того, попытался переложить вину на тех, кто сопротивлялся хунте, "устраивая беспорядки и хаос".

И тогда за дело взялся прокурор Хулио Штрассера. Он с молодой командой юристов (потому что опытные "дули на холодное"), сумел в рекордные сроки собрать доказательства и посадить вчерашних организаторов террора. При этом мотивационным моральным фактором для Штрассеры была его личная пассивность в годы диктатуры…

На военный трибунал полагаться было не стоит: он, из-за конфликта интересов и "корпоративной солидарности", - наскоро вынес оправдательный приговор для троицы генералов, аргументируя это "политической потребностью" и "синдромом исполнителей". Более того, попытался переложить вину на тех, кто сопротивлялся хунти, "устраивая беспорядки и хаос"

Что будет в России?

Без сомнения, за военные преступления Путина и его головорезов в мундирах и галстуках возьмется Международный уголовный суд. Относительно его компетентности и объективности (иногда даже чрезмерной с точки зрения украинцев) сомнений не должно быть. Во всяком случае, заявления Главного прокурора Карима Хана не дают для этого оснований. Украинская сторона тщательно снабжает суд аргументированными доказательствами военных преступлений РФ. К тому же, в Украине работает команда МКС, которая тоже привлечена к документированию будущих обвинений.

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Но кто будет судить преступников в самой России, когда будут подписаны все документы о капитуляции, когда со всей очевидностью встанет вопрос ответственности за тотальное зомбирование россиян дикой пропагандой, подавление каких-либо движений свободы, надуманные обвинения против единичных инакомыслящих. Кто вынесет приговор диктатуре, превратившей Россию в Кампучию Пол-Пота? Кто решится на роль прокурора Штрессеры в условиях, когда большинство его соотечественников по существу были "подельниками" Путина и его режима? Пассивными или активными – не суть проблемы. Суть в том, что именно руками большинства Путин неоднократно обретал власть, держался на высшей должности, который делал, что желал, что в мире и в собственной стране?

Кто будет судить преступников в самой России, когда будут подписаны все документы о капитуляции, когда со всей очевидностью встанет вопрос ответственности за тотальное зомбирование россиян дикой пропагандой, подавление каких-либо движений свободы, надуманные обвинения против единичных инакомыслящих

Кто сделает своего рода моральный камингаут, акт покаяния и исполнения гражданского долга в тотально выжженной с точки зрения и вообще нормальной человеческой совести постпутинской России?

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Я считаю такой трибунал жизненно необходимым для России. И, к слову, не слишком надеюсь на тех юристов, которым удалось вырваться из путинской "Изоляции", построить какие-то карьеры за границей и оттуда критиковать "ненавистный" режим. Я надеюсь на страны-участницы антипутинской коалиции, которые примутся за депутинизацию бывшей РФ, ее денацификацию и все связанные с этим дела. Это – гигантская работа и гигантская ответственность. Это, к тому же "грязная работа", – чистить авгиевы конюшни российской реальности.

Но без нее никак. Чтобы "никогда снова". Именно так завершил свое последнее слово на суде аргентинский прокурор Штрассера.

Об авторе. Игорь Гулик – журналист, главный редактор сайта "Эспрессо.Запад".

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