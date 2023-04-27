Арьев о "деле Червинского": предателя, сдавшего координаты аэродрома, уже осудили на 14,5 лет

"Одно из обвинений – что из-за "действия" Червинского враг получил координаты аэродрома Канатово и ракета уничтожила два находившихся там самолета. Это полный бред и вот почему. В прошлом месяце суд в Кропивницком приговорил к 14,5 годам тюрьмы бывшего контрразведчика СБУ Сергея Говоруху. Именно он в начале войны предоставил врагу координаты военного аэродрома Канатово и скорректировал ракетный удар", - отмечает депутат.

"Следствие установило прямую связь Говорухи с вражескими спецслужбами и он получил тюремный срок за государственную измену. Особенно советую обратить внимание на то, что два года службы с 2019 по 2021 год Говоруха провел в Херсоне оперуполномоченным департамента контрразведки. Именно Херсонское СБУ сдало и город, и область в начале войны и именно в Херсоне активно работал еще один недавно разоблаченный предатель – глава Крымского управления СБУ Кулинич, агент ФСБ, назначенный на эту должность Зеленским по представлению Баканова", – напомнил Владимир Арьев.

"Однако, несмотря ни на что, все пытаются столкнуть на Червинского. Офицера, участвовавшего в операциях по уничтожению Гиви и Моторолы и выманивания вагнеровцев в Украину в 2020. Офицера, насолившего и ФСБ из ГРУ, и Банковой, потому что не молчала о И никто из следствия, конечно, не задает вопрос – почему во время проведения спецоперации на зажженном аэродроме находились под открытым небом боевые самолеты?Почему их не забрали, поскольку риск при проведении подобных операций есть всегда? тревогу, что привело к жертвам при ударе?", - отмечает Арьев.

"Рассказы об отмененной операции – это для непосвященной публики. Отмены не было. А односторонность следователей по Червинскому четко доказывает заказность дела. Это сигнал военным – молчите, чтобы хуже не было. Однако эффект может быть обратным", – предостерегает народный депутат.