Арьев направил запрос в СБУ, проверяли ли там нардепа Дубинского, которого США связывают с российским агентом Деркачем

Об этом Арьев сообщил в Facebook.

"Одной рукой власть борется с одними российскими агентами, но другой тянет других. Я не могу иначе объяснить общую любовь Слуги Народа и ОПЗЖ в Верховной и местных советах. Я не могу иначе объяснить постоянное присутствие в "едином телемарафоне "благотворителя" Суркиса – давнего партнера Медведчука", – отмечает Арьев.

"Я не могу иначе объяснить вполне вольготное существование экс-слуги Дубинского, против которого США ввели санкции, но 1+1 делает из него волонтера и "правдолюба", несмотря на то, что американские санкции введены против Дубинского именно за участие в российских информационных спецоперациях", – напомнил народный депутат.

Арьев констатирует, что при этом Дубинский до сих пор исполняет обязанности народного депутата Украины, посещает заседания ВРУ, распространяет информацию в интересах окупантов и может иметь доступ к информации, представляющей интерес для Российской Федерации.

"Лживые обвинения в адрес компании "Рошен", которая тратит миллиарды гривен на поддержку наших защитников, не случайно началась с публикации программы "Деньги", которую вел Дубинский. Нельзя исключать, что мы имеем дело с враждебной ИПСО, которую начали агенты России. Я уверен – именно поэтому информация разгоняется антиукраинскими телеграм-каналами и Анатолием Шарием", – пояснил Арьев.

"Поэтому я официально поинтересовался у Службы безопасности Украины, проводили ли они соответствующую проверку Дубинского, которого в США считают агентом влияния России. Ответ опубликую, когда получу", – пишет Арьев.



