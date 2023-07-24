Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Недавние аресты террористов Игоря Стрелкова и Павла Губарева повлияли на общие настроения коллаборантов и российских гастролеров в оккупационных администрациях", - говорится в заявлении.

Среди гауляйтеров распространилась практика получения так называемых отпусков по состоянию здоровья во избежание кадровых чисток. В то же время многие кремлевские кураторы просто поехали в Россию.

Сообщается, что такая неопределенность в некоторых случаях уже привела к фактической блокировке работы оккупационных администраций. Однако Кремль не может исправить ситуацию, ведь политика Москвы и есть ее причина.

Также на временно оккупированном полуострове распространяются параноидальные настроения среди захватчиков. Причиной стали недавние взрывы на керченском мосту, ведь оккупанты подозревают работников в их содействии.

Что известно об арестах Гиркина и Стрелкова

21 июля о якобы задержании Гиркина сообщило российское агентство РБК. Отмечалось, что сотрудники правоохранительных органов забрали Стрелкова из дома днем. В его квартире работники следственного комитета производят обыск. В российском СМИ сообщили, что по предварительным данным, задержание производилось по заявлению бывшего сотрудника ПИК Вагнера.

Впоследствии на Telegram-канале Гиркина появилось сообщение якобы от его супруги Мирославы Регинской. По ее словам, о местонахождении мужчины ей ничего неизвестно, на связь он не выходил. В момент задержания женщины не было дома. От друзей ей удалось выяснить, что Гиркину предъявлены обвинения по статье 282 УК РФ (экстремизм).

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона назвал задержание Гиркина "особенностями путинского режима". По его словам, Гиркин никогда не был самостоятельной фигурой. Его задержание свидетельствует о том, что между башнями Кремля началось активное противостояние.

Вечером того же дня российский суд отправил Гиркина в СИЗО. Отмечалось, что мещанский суд арестовал Стрелкова по обвинению в призывах к осуществлению экстремистской деятельности. BBC сообщает , что его отправили в СИЗО до 18 сентября.

Кроме того, в Москве возле Мещанского суда, где арестовали Игоря Стрелкова, задержали бывшего сотрудника так называемого минобороны ДНР Павла Губарева.