Об этом он заявил в эфире телеканала "Еспресо"

"Меня не имели права арестовывать. У меня идеальное процессуальное поведение. Я сам приехал во Львов и не собираюсь скрываться. Все больше, я хочу доказать, что дело против меня полностью сфальсифицировано. У меня очень большой интерес к этому, как публичное лицо и юрист ", – рассказал Алексеев.

Народный депутат сообщил, что залог за него был внесен еще 3 июля

"Сразу после обысков я пришел в Верховную Раду и сделал заявление с трибуны парламента. Именно поэтому суд не должен меня вообще арестовывать. Залог был внесен еще вчера, сразу после объявления решения суда. Обычно суд должен дать 5 дней для внесения залога, однако все понимают , что кому-то, похоже, нужна картинка моего ареста. И потому только сегодня мне отпустили", - добавил он.