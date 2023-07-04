Арестовывать меня не имели права, но, похоже, кому-то нужна была картинка, – нардеп Алексеев
Народный депутат Сергей Алексеев считает, что дело против него полностью сфальсифицировано и преследует цель расправу с оппозицией
Об этом он заявил в эфире телеканала "Еспресо"
"Меня не имели права арестовывать. У меня идеальное процессуальное поведение. Я сам приехал во Львов и не собираюсь скрываться. Все больше, я хочу доказать, что дело против меня полностью сфальсифицировано. У меня очень большой интерес к этому, как публичное лицо и юрист ", – рассказал Алексеев.
Народный депутат сообщил, что залог за него был внесен еще 3 июля
"Сразу после обысков я пришел в Верховную Раду и сделал заявление с трибуны парламента. Именно поэтому суд не должен меня вообще арестовывать. Залог был внесен еще вчера, сразу после объявления решения суда. Обычно суд должен дать 5 дней для внесения залога, однако все понимают , что кому-то, похоже, нужна картинка моего ареста. И потому только сегодня мне отпустили", - добавил он.
- 30 июня Офис генпрокурора сообщил депутату от партии "Европейская Солидарность" Алексееву о подозрении по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса. Ему может грозить от 5 до 12 лет заключения с конфискацией имущества. По месту жительства нардепа СБУ и ДБР провели обыски.
- 3 июля Лычаковский районный суд Львова избрал меру пресечения и отправил депутата под стражу на 60 суток.
- 4 июля народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Сергей Алексеев, обвиняемый в мошенничестве, был освобожден из-под стражи под залог 2,264 млн грн
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