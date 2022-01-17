Арестович заявил, что уволился из Офиса президента и вышел из украинской делегации в ТКГ
Алексей Арестович уволился с должности внештатного советника главы Офиса президента Андрея Ермака и с должности спикера делегации Украины в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе
Об этом он заявил в комментарии 4 каналу.
По его словам, уволился по собственному желанию. Он добавил, что на следующей встрече ТКГ его не будет.
Арестович подчеркнул, что "информация пока неофициальная", причиной увольнения он назвал личные причины.
- Он занимал должность внештатного советника главы Офиса президента Украины по стратегическим коммуникациям в сфере нацбезопасности и обороны с 1 декабря 2020 года.
- С октября 2020 года Арестович был спикером делегации Украины в ТКГ.
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