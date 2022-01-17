Арестович заявил, что уволился из Офиса президента и вышел из украинской делегации в ТКГ

Об этом он заявил в комментарии 4 каналу.



По его словам, уволился по собственному желанию. Он добавил, что на следующей встрече ТКГ его не будет.



Арестович подчеркнул, что "информация пока неофициальная", причиной увольнения он назвал личные причины.

Он занимал должность внештатного советника главы Офиса президента Украины по стратегическим коммуникациям в сфере нацбезопасности и обороны с 1 декабря 2020 года.

С октября 2020 года Арестович был спикером делегации Украины в ТКГ.