Арестович заявил, что Меркель "немного сдала" интересы Украины

Об этом он заявил в эфире "Украина 24" .



"Президент с госпожой Меркель не нашли общего языка, общего понимания по целому спектру вопросов, начиная от "Северного потока" и заканчивая конкретной имплементацией "формулы Штайнмайера", - сказал Арестович.

По его мнению, визит Зеленского оказался безрезультатным.

"Когда президент сказал, что поддерживает эти кластеры (меры для урегулирования войны на Донбассе, предложенные Германией и Францией - ред.), он имел в виду, что с украинским поправками, просто не стал делать сенсацию во время заявлений по результатам визита, который фактически ничего не принес. А не принес потому, что госпожа Меркель 7 лет держалась, но, все-таки немного сдала украинские интересы в пользу России ", - сказал Арестович.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости имплементации "формулы Штайнмайера" в украинском законодательстве.

Арестович заявил, что "формула Штайнмайера" уже есть в украинских законах