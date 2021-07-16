Арестович заявил, что Меркель "немного сдала" интересы Украины
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель "сдала интересы Украины в пользу РФ"
Об этом он заявил в эфире "Украина 24" .
"Президент с госпожой Меркель не нашли общего языка, общего понимания по целому спектру вопросов, начиная от "Северного потока" и заканчивая конкретной имплементацией "формулы Штайнмайера", - сказал Арестович.
По его мнению, визит Зеленского оказался безрезультатным.
"Когда президент сказал, что поддерживает эти кластеры (меры для урегулирования войны на Донбассе, предложенные Германией и Францией - ред.), он имел в виду, что с украинским поправками, просто не стал делать сенсацию во время заявлений по результатам визита, который фактически ничего не принес. А не принес потому, что госпожа Меркель 7 лет держалась, но, все-таки немного сдала украинские интересы в пользу России ", - сказал Арестович.
- Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости имплементации "формулы Штайнмайера" в украинском законодательстве.
- Арестович заявил, что "формула Штайнмайера" уже есть в украинских законах
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