Арестович заявил, что "формула Штайнмайера" уже есть в украинских законах

Об этом он сказал в комментарии Интерфакс-Украина.



"Мы благодарны Германии и Франции за разработку кластеров по реализации Минских соглашений. Наши поправки к ним не содержат такой позиции, что сначала в ОРДЛО проводятся выборы, а потом Украине переходит контроль над границей. Все наоборот", - сказал Арестович.



По его словам, "формула Штайнмайера" есть в законе об "особом статусе" ОРДЛО, который действует с 2014 года.



"Парадокс заключается в том, что" формула Штайнмайера "уже фактически имплементирована в украинское законодательство - она прописана в законе "Об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО", принятом еще в 2014 году, 10-м пунктом", - заявил спикер украинской делегации в ТКГ .

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости имплементации "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство.