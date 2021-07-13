Арестович заявил, что "формула Штайнмайера" уже есть в украинских законах
Представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович прокомментировал заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель о необходимости имплементации "формулы Штайнмайера" в законодательство Украины
Об этом он сказал в комментарии Интерфакс-Украина.
"Мы благодарны Германии и Франции за разработку кластеров по реализации Минских соглашений. Наши поправки к ним не содержат такой позиции, что сначала в ОРДЛО проводятся выборы, а потом Украине переходит контроль над границей. Все наоборот", - сказал Арестович.
По его словам, "формула Штайнмайера" есть в законе об "особом статусе" ОРДЛО, который действует с 2014 года.
"Парадокс заключается в том, что" формула Штайнмайера "уже фактически имплементирована в украинское законодательство - она прописана в законе "Об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО", принятом еще в 2014 году, 10-м пунктом", - заявил спикер украинской делегации в ТКГ .
- Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости имплементации "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.16
Покупка 27.16Продажа 27.38
-
EUR
Покупка 32.08Продажа 32.47
- Актуальное
- Важное