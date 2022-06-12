Арестович: ВСУ сорвали наступление россиян на Запорожье
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что ВСУ сорвали наступление России на Запорожье
Об этом Арестович сообщил в разговоре с Марком Фейгиным.
Российские войска изменили тактический план и пока не направляются на север – в Запорожье.
"Наши перешли в условном направлении от Орехова чуть южнее Васильевки, там Зеленый Гай такой есть, в общем направлении туда перешли к контрнаступательным действиям (контрнаступлением это не назовешь). Соответственно, российские войска вместо того, чтобы идти на север, вынуждены были поворачиваться направо, опрокидывать войска и организовывать встречные бои", - заявил Алексей Арестович.
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