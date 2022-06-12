Арестович: ВСУ сорвали наступление россиян на Запорожье

Об этом Арестович сообщил в разговоре с Марком Фейгиным.

Российские войска изменили тактический план и пока не направляются на север – в Запорожье.

"Наши перешли в условном направлении от Орехова чуть южнее Васильевки, там Зеленый Гай такой есть, в общем направлении туда перешли к контрнаступательным действиям (контрнаступлением это не назовешь). Соответственно, российские войска вместо того, чтобы идти на север, вынуждены были поворачиваться направо, опрокидывать войска и организовывать встречные бои", - заявил Алексей Арестович.

В последние недели украинские военные отодвинули линию фронта на 5–7 км от Запорожья, хотя в начале вторжения силы оккупантов преобладали ВСУ

в начале вторжения силы оккупантов преобладали ВСУ 11 июня в Запорожье россияне обстреляли Малую Токмачку, в результате чего сгорело здание сельсовета и один человек получил ожоги.

в результате чего сгорело здание сельсовета и один человек получил ожоги. Боец "Легиона Свободы" Константин Денисов убежден, что несмотря на успехи ВСУ, ситуация в Запорожье остается сложной: оккупировано более 60% территорий.

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