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Арестович: ВСУ перешли в наступление под Горловкой, на Черниговском и Сумском направлении оккупанты остановлены, РФ бросает в бой курсантов

2 мартa, 2022 среда
14:09
война с Россией Алексей Арестович

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что продвижение врага в Черниговском и Сумском направлении остановлено, ВСУ впервые за семь дней полномасштабной войны перешли в наступление на окраинах Горловки

Об этом он сказал на брифинге, передает Еспресо.TV.

"Северо-западнее Киева противник продолжает сосредоточивать свои усилия, чтобы развивать наступление на Киев, но ему это не удается благодаря умелой работе ВСУ. Вчера были нанесены авиационные и артиллерийские удары, которые сбили темпы российской операции. Сейчас они восстанавливают потери и пока никуда не двигаются", – заявил Арестович.

По словам советника ОП, продвижение врага на Черниговском и Сумском направлении остановлено - оно практически там не двигается, "их добивают наши партизаны и военные".

В Харькове противник работает по городу тяжелыми реактивными системами залпового огня, авиацией.

"Я так понимаю, что поставленная задача - психологически сломать Харьков и устроить террор", - подчеркнул Арестович.

В зоне ООС большинство украинских подразделений удерживает свои позиции, одна из украинских бригад продвинулась на окраины Горловки.

"Сейчас там закрепляются, возможно, будут развивать наступление. Впервые за 7 дней войны наши подразделения перешли в наступление на отдельном направлении", - добавил он.

В Мариуполе обстановка спокойная, но возможны попытки атаковать пригород. В Херсоне продолжаются уличные бои.

"Несмотря на многочисленные попытки информационной борьбы со стороны противника и сообщений о том, что якобы Херсон "пал" - это неверно, силы обороны продолжают сопротивление в городе и вокруг него", - подчеркнул Арестович.

Как проинформировал советник ОП, 1 марта противник предпринял попытку продвинуться в сторону Николаева, в районе Баштановки ему нанесли воздушный удар – россияне потеряли много людей, техники и материальных запасов. По утверждению руководства Николаевской ОГА, сейчас в городе взорван воздушный десант и его там уничтожают.

Колонна противника 2 марта уничтожена вблизи Кривого Рога. На входе в Запорожье противник остановлен, местное руководство вступило в переговоры, объяснило угрозу ядерной опасности, если приступить к боевым действиям в районе города.

"Это сигнал, который мы должны донести иностранным партнерам об опасности нахождения российских войск вблизи ядерных объектов", - отметил Арестович.

По его словам, наступил психологический перелом на поле боя. Противник массово бросает оружие и технику, сдается в плен или передвигается в сторону белорусской или российской границы. Единственные, кто сопротивляется – это организованные массы противника, которыми руководит высшее руководство РФ и которые еще не попали под огонь нашей авиации, артиллерии и наземных войск.

"По официальным сообщениям, россияне бросают в бой даже курсантов военных училищ – такая информация поступает из Серпуховского училища, где курсантов второго курса бросили на войну в Украине. Это значит, что вся могучая украинская армия уже не может справиться с Украиной", – сказал Арестович. .

Он добавил, что туда же можно отнести попытки привлечь белорусскую армию, но пока официальных данных о том, что белорусская армия участвует в боевых действиях против Украины, нет. Есть сигналы, которые сейчас проверяются, но уровень этих сигналов недостаточен, чтобы говорить, что белорусы уже участвуют в боях против ВСУ.

"Мы уничтожаем противника. До сих пор работает наша авиация и артиллерия. Вчера был день воздушных ударов - и под Киевом, и под Николаевом, и в других городах. Наши подразделения в Харькове даже ходили в контратаки, во встречных боях разгромили 200-ю бригаду противника - одно из лучших подразделений ВС РФ", - сообщил советник ОП.

Арестович отметил, что российские военные начали наносить удары ракетными комплексами типа "Искандер".

"У них есть свои недостатки и преимущества, но недостатков больше - у них вероятность кругового отклонения от цели. Воздушные удары этими комплексами были нанесены ночью по Киеву, Житомиру и Харькову. Сила и последствия этих ударов выясняются", - резюмировал он.

  • Напомним, 28 февраля Арестович сообщил, что угроз со стороны российских оккупационных войск большим городам нет, и Украина осуществляет удачную оборонительную операцию и имеет тактические успехи.

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