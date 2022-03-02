Арестович: ВСУ перешли в наступление под Горловкой, на Черниговском и Сумском направлении оккупанты остановлены, РФ бросает в бой курсантов

Об этом он сказал на брифинге, передает Еспресо.TV.



"Северо-западнее Киева противник продолжает сосредоточивать свои усилия, чтобы развивать наступление на Киев, но ему это не удается благодаря умелой работе ВСУ. Вчера были нанесены авиационные и артиллерийские удары, которые сбили темпы российской операции. Сейчас они восстанавливают потери и пока никуда не двигаются", – заявил Арестович.



По словам советника ОП, продвижение врага на Черниговском и Сумском направлении остановлено - оно практически там не двигается, "их добивают наши партизаны и военные".



В Харькове противник работает по городу тяжелыми реактивными системами залпового огня, авиацией.



"Я так понимаю, что поставленная задача - психологически сломать Харьков и устроить террор", - подчеркнул Арестович.



В зоне ООС большинство украинских подразделений удерживает свои позиции, одна из украинских бригад продвинулась на окраины Горловки.



"Сейчас там закрепляются, возможно, будут развивать наступление. Впервые за 7 дней войны наши подразделения перешли в наступление на отдельном направлении", - добавил он.



В Мариуполе обстановка спокойная, но возможны попытки атаковать пригород. В Херсоне продолжаются уличные бои.



"Несмотря на многочисленные попытки информационной борьбы со стороны противника и сообщений о том, что якобы Херсон "пал" - это неверно, силы обороны продолжают сопротивление в городе и вокруг него", - подчеркнул Арестович.



Как проинформировал советник ОП, 1 марта противник предпринял попытку продвинуться в сторону Николаева, в районе Баштановки ему нанесли воздушный удар – россияне потеряли много людей, техники и материальных запасов. По утверждению руководства Николаевской ОГА, сейчас в городе взорван воздушный десант и его там уничтожают.



Колонна противника 2 марта уничтожена вблизи Кривого Рога. На входе в Запорожье противник остановлен, местное руководство вступило в переговоры, объяснило угрозу ядерной опасности, если приступить к боевым действиям в районе города.



"Это сигнал, который мы должны донести иностранным партнерам об опасности нахождения российских войск вблизи ядерных объектов", - отметил Арестович.



По его словам, наступил психологический перелом на поле боя. Противник массово бросает оружие и технику, сдается в плен или передвигается в сторону белорусской или российской границы. Единственные, кто сопротивляется – это организованные массы противника, которыми руководит высшее руководство РФ и которые еще не попали под огонь нашей авиации, артиллерии и наземных войск.



"По официальным сообщениям, россияне бросают в бой даже курсантов военных училищ – такая информация поступает из Серпуховского училища, где курсантов второго курса бросили на войну в Украине. Это значит, что вся могучая украинская армия уже не может справиться с Украиной", – сказал Арестович. .



Он добавил, что туда же можно отнести попытки привлечь белорусскую армию, но пока официальных данных о том, что белорусская армия участвует в боевых действиях против Украины, нет. Есть сигналы, которые сейчас проверяются, но уровень этих сигналов недостаточен, чтобы говорить, что белорусы уже участвуют в боях против ВСУ.



"Мы уничтожаем противника. До сих пор работает наша авиация и артиллерия. Вчера был день воздушных ударов - и под Киевом, и под Николаевом, и в других городах. Наши подразделения в Харькове даже ходили в контратаки, во встречных боях разгромили 200-ю бригаду противника - одно из лучших подразделений ВС РФ", - сообщил советник ОП.



Арестович отметил, что российские военные начали наносить удары ракетными комплексами типа "Искандер".



"У них есть свои недостатки и преимущества, но недостатков больше - у них вероятность кругового отклонения от цели. Воздушные удары этими комплексами были нанесены ночью по Киеву, Житомиру и Харькову. Сила и последствия этих ударов выясняются", - резюмировал он.

Напомним, 28 февраля Арестович сообщил, что угроз со стороны российских оккупационных войск большим городам нет, и Украина осуществляет удачную оборонительную операцию и имеет тактические успехи.