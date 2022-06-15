Арестович в интервью Bild: Господин Шольц, вы несете ответственность за наших погибших солдат и мирных жителей
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц ответственен за гибель гражданских украинцев в войне с РФ
Об этом Арестович сообщил в интервью Bild .
По словам советника главы ОП, Германия не дает Украине тяжелого оружия, которое пообещал Олаф Шольц, поэтому канцлер причастен к гибели украинцев.
"Господин Шольц, вы несете ответственность за наших погибших солдат и мирных жителей. Каждый день погибают дети, каждый день мы теряем 100 солдат, потому что вы не даете нам тяжелого оружия. Украинская армия сильна, мы могли бы избить россиян и вытеснить их из нашей страны, но нам нужно оружие", - заявил Алексей Арестович.
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