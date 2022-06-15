Об этом Арестович сообщил в интервью Bild .

По словам советника главы ОП, Германия не дает Украине тяжелого оружия, которое пообещал Олаф Шольц, поэтому канцлер причастен к гибели украинцев.

"Господин Шольц, вы несете ответственность за наших погибших солдат и мирных жителей. Каждый день погибают дети, каждый день мы теряем 100 солдат, потому что вы не даете нам тяжелого оружия. Украинская армия сильна, мы могли бы избить россиян и вытеснить их из нашей страны, но нам нужно оружие", - заявил Алексей Арестович.

21 мая правительство Германии сообщило , что не планирует предоставлять Украине БМП Marder в рамках военной помощи.

29 мая стало известно, что Германия с конца марта 2022 сократила поставки оружия в Украину до минимума и отправила только две партии легкого оружия.

Однако 1 июня Шольц заявил, что ФРГ передаст Украине современные системы противовоздушной обороны IRIS-T. Ожидается, что в июле Украина получит и первые 15 зенитных самоходных установок Gepard из складов германской промышленности.

7 июня в Афинах выразили возмущение неповоротливостью Германии по делу военной помощи Украине.

8 июня канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна делает больше для поддержки Украины , чем почти все государства мира.

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