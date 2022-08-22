Об этом в эфире Еспресо сказал политический консультант Ярослав Божко.

"По действиям Арестовича видно, что в первую очередь он работает на себя. Он появился в Офисе президента как не очень свой кадр. Он воспользовался определенными слабостями Офиса, помогал извне. В условиях войны он взял на себя функцию коммуникатора", - отметил он.

По мнению Божко, Арестович должен был сообщать вещи, которые очень сильно ударили бы по человеку, который их сообщает.

"Поэтому за эту работу не взялся президент, Подоляк или другие люди. А Арестович сказал, что готов поменять часть репутации на большую долю популярности. Он произвел эту конвертацию – и имеет политический имидж. Я думаю, что в дальнейшем Арестович станет индивидуальным самостоятельным политическим проектом, в какой большие группы влияния захотят вложить деньги. Еще неизвестно, кому он добавит головной боли – то ли оппозиции, то ли власти, которая его медийно взрастила и взлелеяла. Я думаю, ОП потому его так близко и не допускает", – подытожил политконсультант.