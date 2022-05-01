Арестович сказал, что новое возможное наступление России будет провальным

Видеоинтервью опубликовал в telegram.



"Они остановятся из-за исчерпанного военного потенциала. И дальше вопросы любых политических и пропагандистских объявлений – это вопрос наличия этого потенциала. Где они могут взять этот потенциал? Сейчас в России идут попытки ускоренной мобилизации. Надо понимать, какая это мобилизация, потому что они не могут создавать новые подразделения. Они могут пополнять войсками подразделения и пытаются это делать. Набирается в основном "социальное дно" Они не обладают никакими военными специальностями", - сказал Арестович.



Советник добавил, что российское руководство хочет объявить что-то типа "Вставай страна огромная".



"Можно попытаться сходить в это наступление, третье по счету, только уже совершенно неподготовленными войсками, не имеющими ни военных специальностей, ни боевого согласования, ничего. Просто бомжи с автоматами, которых они бросят сюда, наемники всякие и так далее", – добавил. он.

Планы российских военнослужащих о наступлении на Донетчине и праздновании 9 мая потерпели поражение. Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

Россия разработала четкие планы нападения на Молдову. Военную операцию могут попытаться совершить ближе ко Дню Победы 9 мая.