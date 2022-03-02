Арестович считает, что возможная мобилизация в РФ создаст условия для внутреннего переворота

Об этом сказал внештатный советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в эфире одного из каналов, сообщает Укринформ .

"Элитные подразделения вооруженных сил России разбегаются при встрече с нашими ребятами. Если приедут мобилизованные, это будет конец всему, потому что они в принципе неспособны воевать, они деморализованы уже самим фактом мобилизации, их будет много, и они будут сдаваться или еще оружие против Путина развернут, когда их будет так много. Россия создает условия не только для поражения в войне и политическом кризисе остром, но и для внутреннего переворота", - убежден Арестович.

Он добавил, что в случае объявления мобилизации в РФ это будет свидетельствовать о том, что вооруженные силы России не выдерживают.

"Лучшее, что может сделать для нас Путин, - это объявить полную мобилизацию", - сказал Арестович.