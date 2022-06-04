Арестович рассказал о самых больших победах и поражениях Украины в войне с Россией
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает самой большей победой Украины в войне с Россией - отражение вражеского наступления на четырех направлениях, а поражением - падение Мариуполя
Об этом Арестович заявил в интервью DW .
"По победам. Россияне начинали наступление на девяти оперативных направлениях. Сейчас осталось пять, то есть на четырех мы их отбили и это без ленд-лиза, и это полный тотальный российский провал. То есть мы их наполовину обломали", - сказал Арестович.
Он подчеркнул, что боеспособность потеряла треть российских войск, ворвавшихся в Украину.
"Мы уничтожили или перевели в небоеспособное состояние по меньшей мере треть пришедших к нам войск. Российская армия очень "просела" в боеспособности, лучшее доказательство этого - скрытая мобилизация, которую они проводят. Поехавшие к нам старые танки Т-62, попытки набрать каких-то добровольцев, которых неделю готовят и бросают сюда. Это показывает, что личного состава не хватает. Также мы потопили крейсер "Москва" - флагман Черноморского флота РФ. Это наше огромное достижение", - добавил Арестович.
Самым большим поражением он назвал падение Мариуполя.
"Наибольший проигрыш – это падение Мариуполя, а до этого – скорый выход российской армии из Крыма на оперативное пространство на юге и захваты Херсона, Мелитополя, Бердянска", - отметил Арестович.
- 9 мая Алексей Арестович заявил, что враг захватил города на Юге из-за ошибок со стороны Украины.
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