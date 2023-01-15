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Арестович продвигает нарративы и тезисы Кремля, - эксперт по коммуникациям

15 января, 2023 воскресенье
14:16
Общество Алексей Арестович

Советник Офиса президента Алексей Арестович в своих выступлениях продвигает тезисы российской пропаганды, в частности, относительно украинского языка

Об этом в эфире Эспрессо заявила коммуникационная эксперт Оксана Байло.

"В последнем интервью Арестовича (Youtube-канала Ходят Слухи, - ред.) прозвучали нарративы российской пропаганды. Это очень опасная вещь, когда мы это слышим от человека, который представляет Офис президента и имеет большую армию сторонников среди украинцев и имеет доверие" , – подчеркнула она.

По словам Байло, он сейчас продвигает очень опасные нарративы, которые один в один звучат как на российских каналах.

"Из самого опасного, что он сказал в интервью - это история, которая является чистой дистиллированной пропагандой по отношению к украинскому языку. Словно три западных региона навязывали сразу свои нарративы. Это прямо из методики российской пропаганды именно. Это те же тезисы. Он также сказал, что языковой закон, которого долго ждали украинцы, идиотский и почти прямо говорил, что русский должен быть формально или неформально вторым. Сказать о якобы каком-то подавлении русскоязычных. – подытожила экспертка.

  • В субботу, 14 января, россияне нанесли удар по Днепру, в результате чего разрушен подъезд девятиэтажного дома, ранены по меньшей мере 60 человек, 12 погибших и полностью обесточен один из районов города.
  • Вечером 14 января Алексей Арестович в прямом эфире на ютубе заявил, что трагедия в Днепре – результат работы украинской ПВО. После этого российские СМИ и пропагандисты начали тиражировать эту фейковую информацию.
  • Воздушные Силы ВСУ опровергли фейк, что трагедия в Днепре – результат работы ПВО.

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Президент Украины
пропаганда
руские фейки
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