Арестович призвал украинцев и белорусов устроить "тотальную рельсовую войну" на путях перебрасывания войск РФ, у Лукашенко возбуждено уголовное дело

Об этом он заявил в своем обращении.

"Есть Крым, и есть противник, который из Крыма ушел на Мелитополь и поджимает Мариуполь с запада, перебрасывая туда войска по железной дороге. И есть еще попытка подойти по железной дороге к Херсону... Теперь вопрос: а не хотели бы мы устроить врагу тотальную рельсовую войну на юге?" – спросил советник главы ОП у украинцев.

Он заявил, что подобная тактика очень помогла на севере страны, где Россия не смогла взять ни один крупный город.



"Снятие рельсов, разрушения, заглушки, портить все провода, всю систему обеспечения железных дорог. Это было бы именно то, что нужно сейчас нашим войскам", - сказал Арестович.

В первую очередь это касается направлений:

Крым – Мелитополь,

Крым – Херсон,

Валуйки - Купянск,

Гомель - Киев (общее направление) и другие, которые обнаружите.

Он подчеркнул, что очень важно учесть, что враг охраняет пути сообщения. Поэтому следует трезво оценивать свои силы и возможности.По его словам, срыв снабжения противника по железной дороге (а этот вид снабжения наиболее эффективен), может радикально изменить ситуацию в нашу пользу, особенно в направлении Крым - Мелитополь. В этом направлении противник обеспечивает штурмующую группировку Мариуполь"В Беларуси есть удачные примеры рельсовой войны, так что братья-белорусы, если вы против этой войны, то сделайте то, что у вас получалось лучше всего - партизанскую рельсовую войну в самой Беларуси. Подчеркиваю, только на путях опрокидывания российских войск", - отметил он.Впоследствии генеральная прокуратура Беларуси открыла против Арестовича дело за "публичные призывы к терроризму и диверсиям"Статья – "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности".