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Война с Россией: хроника
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Арестович предупредил о новой угрозе Харькову

19 июня, 2022 воскресенье
05:24
война с Россией

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович предупредил, что Харькову угрожают 5-7 БТГр, 6 штурмовиков и 15-18 вертолетов

Об этом Алексей Арестович заявил в беседе с Марком Фейгиным.

Арестович объяснил, что в приграничной Белгородской области россияне разместили силы, которые могут атаковать Харьков. Но, чтобы взять город – этого мало.

"Где-то 5 – 7 батальонных тактических групп, которые в случае введения по направлению могут доставить Харькову большие неприятности. Они не возьмут город, сразу говорю, но продвинуться поближе к Харькову, поставить под угрозу массированных ударов полевой артиллерии могут. Кроме того, там есть еще штук 6 штурмовиков и 15-18 вертолетов в этом направлении", - уверяет советник главы ОП.

Арестович просит харьковчан не пренебрегать сигналами о воздушной тревоге.

"По Харькову избивали, бьют и будут бить, наверное, еще некоторое время. Это доставит большое количество неприятностей, если так можно назвать гибель мирных жителей, потери и так далее. Поэтому харьковчанам нужно быть очень осторожными и понимать, что они снова стали прифронтовым городом в буквальном смысле", - говорит Алексей Арестович.

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