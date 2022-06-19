Об этом Алексей Арестович заявил в беседе с Марком Фейгиным.

Арестович объяснил, что в приграничной Белгородской области россияне разместили силы, которые могут атаковать Харьков. Но, чтобы взять город – этого мало.

"Где-то 5 – 7 батальонных тактических групп, которые в случае введения по направлению могут доставить Харькову большие неприятности. Они не возьмут город, сразу говорю, но продвинуться поближе к Харькову, поставить под угрозу массированных ударов полевой артиллерии могут. Кроме того, там есть еще штук 6 штурмовиков и 15-18 вертолетов в этом направлении", - уверяет советник главы ОП.

Арестович просит харьковчан не пренебрегать сигналами о воздушной тревоге.

"По Харькову избивали, бьют и будут бить, наверное, еще некоторое время. Это доставит большое количество неприятностей, если так можно назвать гибель мирных жителей, потери и так далее. Поэтому харьковчанам нужно быть очень осторожными и понимать, что они снова стали прифронтовым городом в буквальном смысле", - говорит Алексей Арестович.

15 июня Арестович заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц ответственен за гибель гражданских украинцев в войне с РФ.

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