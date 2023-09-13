Арестович подал в суд из-за скандала с Цоем: ГБР должно открыть дело против нардепки Пипы
Бывший советник ОП Алексей Арестович через суд заставил ДБР открыть дело против нардепки Натальи Пипы, сделавшей замечание исполнителю песен Цоя во Львове
Об этом Арестович сообщил в Facebook , опубликовав копии соответствующих документов.
По его мнению, действия нардепки являются разжиганием межнациональной розни и издевательством над несовершеннолетним.
"Моя задача – поломать шовинистическую тенденцию и не дать ей стать общественной нормой, без разницы на каком языке говорит лагерь, из которого эта "норма" пытается выползти", – написал он.
Скандал с исполнителем песен Цоя
Инцидент произошел еще в июне. Нардепка Пипа заметила двух ребят, певших российские песни во Львове, и сделала им замечания . Они в ответ начали спорить и вели себя неадекватно, поэтому политик вызвала полицию. По словам Пипы, ребята являются жертвами российской пропаганды.
В августе исполнителя Цоя видели уже в Одессе.
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