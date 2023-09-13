Арестович подал в суд из-за скандала с Цоем: ГБР должно открыть дело против нардепки Пипы

Об этом Арестович сообщил в Facebook , опубликовав копии соответствующих документов.

По его мнению, действия нардепки являются разжиганием межнациональной розни и издевательством над несовершеннолетним.

"Моя задача – поломать шовинистическую тенденцию и не дать ей стать общественной нормой, без разницы на каком языке говорит лагерь, из которого эта "норма" пытается выползти", – написал он.

Скандал с исполнителем песен Цоя

Инцидент произошел еще в июне. Нардепка Пипа заметила двух ребят, певших российские песни во Львове, и сделала им замечания . Они в ответ начали спорить и вели себя неадекватно, поэтому политик вызвала полицию. По словам Пипы, ребята являются жертвами российской пропаганды.

В августе исполнителя Цоя видели уже в Одессе.