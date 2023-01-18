"Свободное политическое" взял в кавычки, потому что это явно сейчас больше похоже на спектакль.

В политических и экспертных кругах правительственного квартала более полугода ходят конспирологические слухи, что к следующим выборам, которые, правда, неизвестно когда пройдут, потому что для этого необходимо нам для начала деоккупировать наши территории, а также отменить военное положение — готовят несколько политических спойлеров, среди которых и тот, в котором фронтменом должен стать Арестович.

В политических и экспертных кругах правительственного квартала более полугода ходят конспирологические слухи, что к следующим выборам готовят несколько политических спойлеров, среди которых тот, в котором фронтменом должен стать Арестович

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Задачи этого проекта: аккумулировать голоса электората ОПЗЖ, Родины и других, которые не преодолевали 5%.

Чтобы все выглядело более или менее естественно, Арестовичу нужно было формально уйти из команды президента. Логично, что для этого должен произойти какой-нибудь прецедент. Российская ипсошная кампания, которую реализовал Алексей прогнозированно вызвала общественный резонанс, так что лучшего прецедента не найти.

Отсутствие публичной официальной реакции со стороны ОП, СБУ, в крайнем случае президента, дает мне основания на эту версию обратить внимание несколько серьезнее, чем просто конспирологию.

Чтобы выглядело более или менее естественно, Арестовичу нужно было формально уйти из команды президента

Будем же внимательны!

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Хочу обратиться к избирателям, которые голосовали за разного рода проекты, особенно такие как ОПЗЖ, или использующие в своей публичной риторике игру на патерналистических настроениях. Народ, боритесь с собственным инфантилизмом и эмоциональным восприятием мира, развивайте критическое мышление, чтобы не быть в очередной обманутым и использованным. А по поводу предстоящих выборов, ориентируйтесь на проукраинскую политическую конъюнктуру, поверьте, там выбор достоин и имеет кратное перспективное преимущество предложения!

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Об авторе. Александр Антонюк, политический эксперт

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